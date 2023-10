Ștefan Nistor, fostul concurent din echipa lui Cătălin Scărlătescu, o să devină tată. Ce imagini a publicat cu soția însărcinată

Ștefan Nistor, fostul concurent din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 11 Chefi la cuțite, urmează să devină tată. Sabina, soția tânărului, este însărcinată în ultimul trimestru. Iată cum arată partenera acestuia cu burtica de gravidă la vedere.

Ștefan Nistor, fostul concurent din sezonul 11 Chefi la cuțite, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Tânărul din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu este împlinit din punct de vedere sentimental, iar postările sale din mediul online vorbesc de la sine.

Se pare că acesta urmează să devină tată pentru prima oară. Vestea a fost dată de soția lui la finalul lunii iulie 2023. Sabina Nistor a anunțat pe toată lumea că este însărcinată în 22 de săptămâni.

Citește și: Ce mesaj a transmis Ștefan Nistor de la Chefi la cuțite, chiar înainte de eliminare. Ce reacție a avut după ce a fost salvat

„Anul acesta în viața noastră s-au întâmplat și se vor întâmpla multe lucruri frumoase, lucruri pe care ni le-am dorit din toată inima atât pe plan personal cât și în viața de cuplu. Așa că vrem să vă anunțăm (împreună cu Luna, desigur) că în viața noastră va apărea un bebe, creat din multă iubire și dorință. 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

Știm că deja simți iubirea noastra, în fiecare zi stăm de vorba cu tine și ne răspunzi prin mișcările tale. Prima oară când ai dat semn de acolo din burtică nici nu eram sigură că erai tu, apoi după o pauză (lungă pentru mine) ai început să te miști din nou. A crescut inima în mine, ca și atunci când am aflat de tine prima oară, nu mi-a venit să cred că ni se întâmplă asta și că în sfârșit te vom avea. Nu a durat mult până l-ai lăsat și pe tati să te simtă, știu că a stat o ora cu mâna pe tine ca să-ți prindă mișcările și deodată am văzut că i s-a înseninat fața cu un zâmbet. Nu știu mereu ce vă șoptiți voi seara, dar ce aud mereu e acel “te iubesc” pe care ți-l zice tati. Cu Luna cred că deja te-ai împrietenit, ea îți dă semn în fiecare zi că e acolo, își face drum pe burtică mereu, nu ratează nicio ocazie. 😆 Ești cel mai frumos cadou din viața noastră, venit fără nicio ocazie. Baby, ne-am gandit să mai avem puțină răbdare până să-ți aflăm sexul și am hotărât să facem acel “gender reveal” într-o zi specială, la nunta noastră, alături de toți cei apropiați. 🥰”, a fost mesajul transmis de soția fostul concurent Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât de frumoasă este Sabina, soția lui Ștefan Nistor din sezonul 11 Chefi la cuțite, cu burtica de gravidă la vedere

Sabina, soția lui Ștefan Nistor din sezonul 11 Chefi la cuțite, este destul de activă în mediul online. În urmă cu o săptămână, tânăra în vârstă de 25 de ani le-a arătat prietenilor virtuali că a plecat într-o vacanță la munte alături de soțul ei.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 iunie 2023. Ștefan Nistor a fost salvat de la eliminare de chef Cătălin Scărlătescu. Ce punctaj a obținut

Mai mult, superba parteneră a lui Ștefan Nistor a publicat și o fotografie în care i se vede burtica de graviduță. Cei doi mai au puțin și își vor strânge în brațe bebelușul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un lucru este cert, cei doi se bucură din plin de experiența pe care o trăiesc acum. Din imagini se poate observa că Ștefan Nistor și soția lui sunt mai fericiți ca niciodată de când au aflat că vor avea un bebeluș.