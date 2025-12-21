Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații

Confruntările din bucătăria Chefi la cuțite continuă cu provocări din ce în ce mai ingenioase. Iată cum s-au descurcat concurenții.

În episodul 17 Chefi la cuțite sezonul 16, tensiunea a fost la cote maxime. Cele patru echipe au gătit pentru Asociația Târg Sinaia. Tema a fost „Fiță și tradiție”, echipele trebuind să țină cont de vinul care le-a însoțit preparatele, și anume o Fetească Neagră & Pinot Noir de la Murfatlar Vinul, Aerosoli. Un vin sec, cu un gust de zmeură și îmbogățit cu citrice. Merge de minune cu preparate din pește, fructe de mare, carne albă, dar și brânză proaspătă sau preparate mediteraneene ușoare.

Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite

Echipa lui Chef Orlando Zaharia a mers pe un preparat din miel la grătar cu iaurt aromatizat cu mentă și mărar, humus și boabe de muștar aromatizate cu miere și Kürtőskalács reinterpretat. Ceilalți jurați au apreciat modul în care a fost pregătit mielul.

„Are fiță cotletul”, apreciază una dintre invitate.

Echipa lui Chef Ștefan Popescu a pregătit mușchi de vită cu foie gras, cartofi și ciocolată. Jurații au fost surprinși de cât de sărați au fost cartofii. În ciuda acestui aspect, invitații au apreciat munca echipei.

„Vita a fost foarte bine gătită”, a fost de părere una dintre invitate.

Echipa lui Chef Alexandru Sautner a pregătit un preparat pe bază de homar, iar la desert s-a inspirat din preparatul Sorinei, din echipa verde, de la proba individuală, adăugând și vată de zahăr.

„Gustul copilăriei”, a spus una dintre invitate despre desertul cu vată de zahăr.

Echipa lui Chef Richard Abou Zaki a mers pe minimalism și a prgătit rață cu sos de cireșe și plăcintă cu brânză și stafide.

„Rața îmi place, nu sunt neapărat un fan”, a spus Dragoș Gheorghiu, organizator târg.

„Eu nu mănânc rață, dar aceasta m-a dat pe spate pur și simplu. Chiar am savurat-o”, a spus Mirela Ghiorghelică, creator decorațiuni handmade.

„De la gustul copilăriei, până la maturitate, categoric aș mânca oricând plăcinta cu brânză”, a spus Cristina Gheorghiu, organizator.