Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații

Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații

Confruntările din bucătăria Chefi la cuțite continuă cu provocări din ce în ce mai ingenioase. Iată cum s-au descurcat concurenții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 10:17 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:08

În episodul 17 Chefi la cuțite sezonul 16, tensiunea a fost la cote maxime. Cele patru echipe au gătit pentru Asociația Târg Sinaia. Tema a fost „Fiță și tradiție”, echipele trebuind să țină cont de vinul care le-a însoțit preparatele, și anume o Fetească Neagră & Pinot Noir de la Murfatlar Vinul, Aerosoli. Un vin sec, cu un gust de zmeură și îmbogățit cu citrice. Merge de minune cu preparate din pește, fructe de mare, carne albă, dar și brânză proaspătă sau preparate mediteraneene ușoare.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat proba de astăzi și ce au avut de gătit. Cine va merge la individuale

Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite

Echipa lui Chef Orlando Zaharia a mers pe un preparat din miel la grătar cu iaurt aromatizat cu mentă și mărar, humus și boabe de muștar aromatizate cu miere și Kürtőskalács reinterpretat. Ceilalți jurați au apreciat modul în care a fost pregătit mielul.

„Are fiță cotletul”, apreciază una dintre invitate.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un concurent

Echipa lui Chef Ștefan Popescu a pregătit mușchi de vită cu foie gras, cartofi și ciocolată. Jurații au fost surprinși de cât de sărați au fost cartofii. În ciuda acestui aspect, invitații au apreciat munca echipei.

„Vita a fost foarte bine gătită”, a fost de părere una dintre invitate.

Echipa lui Chef Alexandru Sautner a pregătit un preparat pe bază de homar, iar la desert s-a inspirat din preparatul Sorinei, din echipa verde, de la proba individuală, adăugând și vată de zahăr.

„Gustul copilăriei”, a spus una dintre invitate despre desertul cu vată de zahăr.

Citește și: Battle-ul Chefi la cuțite aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Verdict șocant la proba eliminatorie

Echipa lui Chef Richard Abou Zaki a mers pe minimalism și a prgătit rață cu sos de cireșe și plăcintă cu brânză și stafide.

„Rața îmi place, nu sunt neapărat un fan”, a spus Dragoș Gheorghiu, organizator târg.

„Eu nu mănânc rață, dar aceasta m-a dat pe spate pur și simplu. Chiar am savurat-o”, a spus Mirela Ghiorghelică, creator decorațiuni handmade.

colaj jurații chefi la cuțite sezonul 16 și chef ștefan popescu tăind din plăcinta cu brânză și stafide preparată de echipa verde având lângă un pahar de murfatlar aerosoli vin roze
+11
Mai multe fotografii

„De la gustul copilăriei, până la maturitate, categoric aș mânca oricând plăcinta cu brânză”, a spus Cristina Gheorghiu, organizator.

Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un mesaj nea... Sancțiuni la penultimul battle, azi, la Chefi la cuțite. Urmează o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță 3 ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Observatornews.ro "Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie "Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie
Antena 3 Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea” Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Citește și
Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un mesaj neașteptat
Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Campionii României au degustat din preparatele concurenților Chefi la cuțite. Cine a respectat rețetele tradiționale cel mai bine
Campionii României au degustat din preparatele concurenților Chefi la cuțite. Cine a respectat rețetele...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură răsturnată cu ananas și cireșe confiate, delicioasă și cu aspect cuceritor
Prăjitură răsturnată cu ananas și cireșe confiate, delicioasă și cu aspect cuceritor HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Cozonac spiralat cu umplutură de mac. Un cozonac cu umplutură generoasă și aspect frumos la secțiune
Cozonac spiralat cu umplutură de mac. Un cozonac cu umplutură generoasă și aspect frumos la secțiune HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cremșnit duo cu vanilie și frișcă. Rețeta clasică, stratificată
Cremșnit duo cu vanilie și frișcă. Rețeta clasică, stratificată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x