Battle-ul Chefi la cuțite aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Verdict șocant la proba eliminatorie

Ieri seară, la Chefi la cuțite, a fost pentru a treia oară egalitate – de data aceasta între echipa albastră a lui Chef Orlando Zaharia și echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki. În această seară, de la ora 20:30, jurații și concurenții lor se pregătesc să intre în atmosfera Sărbătorilor de iarnă cu o partidă de gătit care aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie.

Echipele se vor întrece într-o cursă culinară inspirată de unele dintre cele mai frumoase povești celebre | Antena 1

În ediția de ieri a show-ului culinar s-a desfășurat cel de-al șaselea battle al sezonului 16 – o confruntare încheiată din nou cu egalitate. A fost pentru a treia oară consecutiv când întrecerea echipelor a culminat cu acest incomod verdict, egalitatea fiind de această dată între tabăra albastră și cea verde.

Citește și: Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce probă au avut concurenții în această ediție și cine a câștigat. Ce amulete s-au folosit

Astfel, tensiunea a persistat în platoul Chefi la cuțite, întrucât egalitatea nu salvează integral echipele care primesc acest verdict – astfel că o parte dintre tunicile albastre și verzi au intrat la proba individuală eliminatorie. La finalul ediției, Andreea Oprița, concurenta lui Chef Richard, a părăsit competiția, cu cel mai mic punctaj.

Seara va culmina cu un verdict șocant la proba eliminatorie în battle șapte din Chefi la cuțite

Articolul continuă după reclamă

În această seară, de la ora 20:30, echipele se vor întrece într-o cursă culinară inspirată de unele dintre cele mai frumoase povești celebre. Hansel și Gretel sau Alice în Țara Minunilor sunt printre temele care vor solicita la maximum creativitatea echipelor într-un battle fantastic, ce va oferi un veritabil spectacol în bucătăria Chefi la cuțite.

Astfel, fiecare echipă va trebui să redea în farfurie una dintre povești. Magia acestei teme nu va face, însă, să dispară amenințarea amuletelor sau alte probleme de organizare la bancurile de gătit. Și nici nu va anula eliminarea de la finalul probei individuale – din contră!

Citește și: Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul

Finalul serii va aduce un verdict șocant la provocarea eliminatorie. Despre ce este vorba telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.