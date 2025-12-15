Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat proba de astăzi și ce au avut de gătit. Cine va merge la individuale

Ediția de azi din Chefi la Cuțite, 15 decembrie 2025, a început în forță, iar Irina Fodor le-a dat vestea cea mare. Iată ce vor avea de gătit și pentru cine.

Iată că situația a fost una complicată pentru toate echipele de la Chefi la Cuțite, proba fiind una destul de complexă și dificilă. Iată ce joc le-a pregătit Irina Fodor înainte concurenților.

Ce probă au avut concurenții de la Chefi la cuțite de făcut în ediția din 15 decembrie 2025. Pentru cine au gătit

Irina Fodor le-a prezentat un joc concurenților pentru un avantaj, iar acest a fost câștigat de echipa galbenă. A venit banda cu cele 4 cloche-uri, iar chefii au aflat ce au de gătit.

„Astăzi veți avea temă „Fiță și tradiție”, invitații din această seară - Asociașia Târg Sinaia. M-am inspirat pentru deserturi - plăcintă, ciocolată de casă, vată de zahăr, kurtos kalacs!”, spune Irina Fodor.

Echipa roșie a ales ciocolata de casă, deși ar fi ales plăcinta de casă. Echipa verde a primit plăcinta din partea lui chef Ștefan Popescu, după ce i-a oferit amuleta prin care poate salva un concurent de la eliminare.

Echipa albastră a primit Kurtosh Kalacs de la chef Ștefan Popescu, iar chef Sautnet a primit vată de zahăr. Aceștia au primit 10 minute pentru a gândit procesul de preparare.

Proba a început, iar concurenții au dat tot ce au avut mai bune pentru a crea cele mai apetistante farfurii. Chef Sautner a dat o amuletă care i-a făcut să organizeze echipele pe bancuri. Mai precis, chef Alexandru Sautner i-a pus pe cei din echipe să facă schimb de dish-uri in echipă, adică cei care făceau desert au trebuit să facă main course și invers, lucru care i-a încurcat foarte tare.

Citește și: Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce probă au avut concurenții în această ediție și cine a câștigat. Ce amulete s-au folosit

Echipa verde nu a fost atât de afectată pentru că are atât de mulți membri încât atât desertul a avut un patiser cât și main course-ul un bucătar, iar lucrurile au fost mai ușoare pentru ei.

În echipa albastră lucrurile s-au precipitat pentru că băieții nu au fost mulțumiți de indicațiile fetelor care preparau în mod obișnuit desertul. Și în echipa roșie au existat câteva neînțelegeri cu privire la Tal.

Chef Richard Abou Zaki a mai dat o amuletă, iar toate celelalte echipe au trebuit să gătească cu niște mănuși mari care i-a încurcat teribil. Pentru Ștefana a fost tare complicat să se ocupe de carne cu mănușile în mâini. Chef Orlando s-a supărat pe concurenții din echipa lui și a ieșit o probă destul de tensionată.

Andrei s-a chinuit foarte mult cu Kurtos Kalacs-ul echipei lor. Toți chefii s-au enervat pe concurenții din echipele lor. Irina Fodor a anunțat că mai sunt doar două minute, iar chefii s-au supărat și mai tare pe concurenții lor care nu aveau pregătite toate farfuriile.

„Ce nebunie!”, zice chef Richard când Irina Fodor a anunțat că mai erau 30 de secunde.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Lovitură grea pentru una dintre echipe

În final, echipele albastru și verde au ieșit la egalitate 4-4, după ce echipa roșie a primit 2 farfurii, iar cea galbenă numai una.

Concurenții se pregătesc să meargă la proba individuală!

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.