Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un concurent

După o probă destul de dificilă, concurenții au aflat cineva va merge la proba individuală din echipele albastru și verde care au ieșit la egalitate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 23:35 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 00:03

Astfel că, tensiunile au revenit în platoul Chefi la cuțite, după ce chef Orlando Zaharia și chef Richard Abou Zaki au avut de ales pe ce concurenți să trimită la proba individuală, iar decizia a fost una destul de complicată.

Iată ce concurentă a părăsit competiția Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Ce echipă are un membru în minus

Chef Richard a hotărât ca din echipa lui să meargă la individuale concurenții: Sergiu, Darius și pe Andreea. Chef Orlando a trimis la individuale pe Arșenica și pe Andrei, iar echipele galben și roșu vor concura în variantă completă deoarece nu au câștigat atât de multe farfurii în proba de echipe.

Ștefana din echipa roșie a izbucnit în lacrimi pentru că s-a supărat pe ea că nu i-a ieșit dish-ul de la proba de echipe.

„Vreau să prinzi încredere în tine. Vreau să vă întoarceți înapoi”, îi spune chef Orlando cuțitului de aur, Arșenica.

Și restul chefilor și-au încurajat concurenții să se descurce cât mai bine în proba individuală și să arate toate calitățile gastronomice pe care le au.

Ana a ales să stea la bancul echipei verde la proba individuală. Tema de astăzi e la individuale este „Peștele”, așa cum i-a anunțat pe toți Irina Fodor.

„Există bolul cu bilețele și cloche-urile!”, îi mai anunță Irina Fodor.

Darius a ales șprotul pentru Andrei. Ioan l-a ales pe Alex să gătească cu păstrăv curcubeu. Andrei l-a ales pe Ioan care va găti cu ton. Andreea a ales-o pe Tal și i-a dat trunchi de macrou. Tal l-a ales pe Sergiu și i-a dat creveți. Ștefana a ales-o pe Diana și i-a dat crap. Ben l-a ales pe Darius și i-a dat să gătească file de cod. Arșenica a ales-o pe Ana și i-a dat creveții tiger. Lorin a ales-o pe Arși și i-a dat biban de mare.

Sergiu l-a ales pe Lorin și i-a dat somonul. Andreea a primit dorada de la Diana. Alex a primit de la Ștefana șalău.

Concurenții au început să gătească farfuriile individuale și și-au dat interesul să prepare cele mai apetisante farfurii cu care să câștige cât mai multe puncte de la chefi.

Proba a fost pe atât de dificilă pe cât se așteptau, iar la final au așteptat cu sufletul la gură să afle verdictul dat de cei 4 chefi care au punctat cu multă seriozitate bucatele pregătite.

Chefii au gustat și au fost destul de duri cu unele farfurii, despre care au zis că nu se ridică la nivelul pe care îl așteaptă de la concurenți în această etapă. Însă au existat și unele farfurii care i-au surprins plăcut și la care nu au găsit prea multe defecte sau critici.

Însă, în final, concurenta Andreea din echipa verde a strâns cele mai puține puncte și a fost eliminată. Chef Richard Abou Zaki a venit și a felicitat-o pentru parcursul ei din emisiune.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
