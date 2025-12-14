Chefi la cuțite | Sezonul 16, 14 decembrie 2025. Tema pentru battle-ul 5 din acest sezon: „Fiță și tradiție”

Episodul 16 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 14 decembrie 2025. Cele patru echipe vor găti, de data aceasta, pentru sportivi de top. Invitații la degustare, care decid verdictul, sunt campioni și medaliați olimpici la canotaj. Tema de azi se numește fiță și tradiție. Meniul fiecărei echipe va fi alcătuit din două feluri: main course din zona tradițională a oricărei țări și desert fine dining.

Duminica, 14.12.2025, 20:50