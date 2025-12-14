Antena Căutare
Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce probă au avut concurenții în această ediție și cine a câștigat. Ce amulete s-au folosit

Ediția din seara aceasta a început în forță pentru toate cele patru echipe. Irina Fodor a apărut în platou și le-a spus care e tema.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 23:20 | Actualizat Duminica, 14 Decembrie 2025, 23:24

Însă înainte de orice, chef Orlando Zaharia a folosit o amuletă care i-a obligat pe ceilalți chefi și echipele lor să gătească pentru ei. Iată cum a decurs totul!

Ce echipă a câștigat Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce au avut de gătit

Proba de astăzi a fost una picantă, ardei iute și sosuri. Iar concurenții se vor „lupta” pentru un mic avantaj - chef-ul câștigător poate gusta din mâncare pe parcursul probei pentru a putea da sfaturi.

De la chef Ștefan a participat Lorin, de la chef Richard a participat Viorel, de la chef Orlando a concurat Arșinica, iar de la chef Sautner și-a încercat norocul Alex Dima.

Arșenica s-a retrat la a doua linguriță de sos picant, astfel că au mai rămas doar cei trei concurenți bărbați. La scurt timp s-a retras și Viorel, iar lupta s-a dat între Lorin și Alex Dima, iar final cel din urmă a câștigat, iar chef Sautner și echipa lui au câștigat un avantaj.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Lovitură grea pentru una dintre echipe

Irina Fodor a anunțat câștigătorul, iar ulterior le-a spus și ce temă vor avea pentru a găti. Jurații sunt campioni și medaliați la canotaj, iar chefii s-au gândit la cele mai bune preparate pentru a-i surprinde.

Tema e „Fiță și tradiție”, după cum a anunțat Irina Fodor. Concurenții s-au apucat de treabă, iar tensiunile au început.

Chef Richard a folosit și el o amuletă, prin care i-a obligat pe chefi și concurenți să se lege de mâini câte 3. S-au chinuit să se descurce cu preparatele lor, însă presiunea a fost una imensă și unii concurenți au simțit că nu pot să-și ducă la bun sfârșit farfuriile.

Chef Sautner a ajutat-o pe concurenta cu care era legat de mână și a râs despre faptul că el nu ar fi avut voie să facă asta. Însă toate echipele au avut parte de dificultăți mari în a prepara farfuriile.

Proba a fost oprită de Irina Fodor, iar echipele care au avut de gătit preparate pentru concurenții de la echipa albastră și-au făcut apariția cu farfuriile.

Invitații care au degustat din preparatele celor patru echipe au intrat în sală și banda a pornit către aceștia. Cu toții au gustat pe rând din fiecare farfurie și au motivat ceea ce le-a plăcut sau displăcut.

Irina Fodor le-a explicat pe rând fiecare preparat pe care aceștia le-au avut în fața lor și din care au mâncat. „Eu sunt foarte încântat de farfuria mea”, spune Chef Sautner.

„Mi se făcea inima ca puricele”, spune concurenta sora Vera.

Citește și: Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!”

Prima farfurie care a venit pe bandă a fost cea galbenă, iar ceilalți concurenți s-au întristat imediat.

În final, după numărătoarea farfuriile, echipa bordo și echipa verde au ieșit la egalitate, în schimb echipa galbenă și albastră au pierdut. Astfel că, din echipele câștigătoare la proba individuală vor intra doar jumătate dintre concurenți, pe când echipele albastru și galben se vor lupta în variantă completă.

Irina Fodor i-a anunțat cine a câștigat și ce urmează să se întâmple!

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează la Chefi la cuțite, iar un conflict agită ju...
