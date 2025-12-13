Care este, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman. Ce le-a dezvăluit actorul fanilor săi

Vlad Gherman, actorul din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, le-a dezvăluit fanilor care este, de fapt, numele său din buletin.

Vlad Gherman și-a sărbătorit de curând ziua de nume, dar puțini știau că actorul mai are și un alt prenume în afară de Vlad.

Care e, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman

Se pare că în buletin numele său complet este Vlad Nicolae Gherman și a decis să dezvăluie asta abia acum. De Sfântul Nicolae, Vlad a primit o urare specială de la soția lui, Oana Gherman și fanii au rămas surprinși să afle că îl mai cheamă și Nicolae.

„E ziua luuuuui! La mulți ani, al meu Niculae magic, cel mai drăgălaş şi cel mai iubibil de pe pământ @vladgherman_oficial. Să-mi trăieşti sănătos şi bucuros, cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. Şi “La mulți ani!” tuturor Niculailor şi Nicoletelor de peste tot, să fiți fericiiiiiți”, a scris Oana la descrierea unui video romantic pe care l-a postat alături de soțul ei. În Reel, ea și Vlad apar ținându-se de braț, zâmbindu-și și sărutându-se în timp ce se plimbă pe o stradă din Sibiu.

Vlad a postat și el mai apoi câteva imagini cu el și Oana, iar la descriere a vorbit și el despre cel de-al doilea prenume al lui.

„Am zis sa postez ceva cu noi doi fiind copii. Nu a trebuit sa caut mult! Am gasit pozele astea si mi-am adus aminte ca inca suntem niste copii fericiti care rad si se bucura din plin de micile momente petrecute impreuna. La multi ani, Nicolae si Nicoleta. Va pupa de la capatul celalalt al tastaturii, tot un mos Nicolae”, a scris actorul la descrierea unor poze în care el și Oana par ca doi copii.

La aceste postări, Vlad Gherman a primit mai multe comentarii de la fanii săi care i-au transmis urări de felicitare și s-au bucurat să afle ceva nou despre actor.

Vlad Gherman a început de curând un nou proiect și s-a bucurat să-și poată anunța fanii că face parte din distribuția serialului Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, unde interpretează rolul lui Alexandru. Alexandru este fiul adoptiv al lui Damian Negru, tatăl Anei, și se pare că a reapărut în viața lui pentru a căuta răzbunare, după ce Damian l-a exploatat pentru trafic de organe.

„Mă bucur enorm să pot anunța că mă alătur distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, într-un rol care, recunosc, m-a scos complet din zona de confort. Este un personaj misterios, cu multe fețe, care nu se dezvăluie ușor și care va veni să dea peste cap echilibrul pe care ceilalți credeau că l-au găsit. E un tip de personaj care îți cere să-l înțelegi înainte să-l judeci — și tocmai asta mi s-a părut fascinant.

Nu pot spune prea multe acum, dar pot garanta că, odată ce apare în poveste, nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept ca telespectatorii să-l descopere pe Alexandru și să vadă cum fiecare acțiune a lui va schimba dinamica serialului în moduri neașteptate”, a declarat Vlad Gherman.

