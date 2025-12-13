Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Care este, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman. Ce le-a dezvăluit actorul fanilor săi

Care este, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman. Ce le-a dezvăluit actorul fanilor săi

Vlad Gherman, actorul din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, le-a dezvăluit fanilor care este, de fapt, numele său din buletin.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 07:00 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 15:50
Galerie
Vlad Gherman și-a sărbătorit de curând ziua de nume, dar puțini știau că actorul mai are și un alt prenume în afară de Vlad. | Antena 1

Vlad Gherman și-a sărbătorit de curând ziua de nume, dar puțini știau că actorul mai are și un alt prenume în afară de Vlad.

Care e, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman

Se pare că în buletin numele său complet este Vlad Nicolae Gherman și a decis să dezvăluie asta abia acum. De Sfântul Nicolae, Vlad a primit o urare specială de la soția lui, Oana Gherman și fanii au rămas surprinși să afle că îl mai cheamă și Nicolae.

Citește și: Imaginea cu Vlad Gherman care a aprins imaginația fanelor. Cum s-a pozat după ce a slăbit 16 kg

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„E ziua luuuuui! La mulți ani, al meu Niculae magic, cel mai drăgălaş şi cel mai iubibil de pe pământ @vladgherman_oficial. Să-mi trăieşti sănătos şi bucuros, cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. Şi “La mulți ani!” tuturor Niculailor şi Nicoletelor de peste tot, să fiți fericiiiiiți”, a scris Oana la descrierea unui video romantic pe care l-a postat alături de soțul ei. În Reel, ea și Vlad apar ținându-se de braț, zâmbindu-și și sărutându-se în timp ce se plimbă pe o stradă din Sibiu.

Vlad a postat și el mai apoi câteva imagini cu el și Oana, iar la descriere a vorbit și el despre cel de-al doilea prenume al lui.

„Am zis sa postez ceva cu noi doi fiind copii. Nu a trebuit sa caut mult! Am gasit pozele astea si mi-am adus aminte ca inca suntem niste copii fericiti care rad si se bucura din plin de micile momente petrecute impreuna. La multi ani, Nicolae si Nicoleta. Va pupa de la capatul celalalt al tastaturii, tot un mos Nicolae”, a scris actorul la descrierea unor poze în care el și Oana par ca doi copii.

La aceste postări, Vlad Gherman a primit mai multe comentarii de la fanii săi care i-au transmis urări de felicitare și s-au bucurat să afle ceva nou despre actor.

Citește și: Vlad Gherman se alătură distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Noile episoade ale serialului promit o avalanșă de emoții

Vlad Gherman a început de curând un nou proiect și s-a bucurat să-și poată anunța fanii că face parte din distribuția serialului Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, unde interpretează rolul lui Alexandru. Alexandru este fiul adoptiv al lui Damian Negru, tatăl Anei, și se pare că a reapărut în viața lui pentru a căuta răzbunare, după ce Damian l-a exploatat pentru trafic de organe.

„Mă bucur enorm să pot anunța că mă alătur distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, într-un rol care, recunosc, m-a scos complet din zona de confort. Este un personaj misterios, cu multe fețe, care nu se dezvăluie ușor și care va veni să dea peste cap echilibrul pe care ceilalți credeau că l-au găsit. E un tip de personaj care îți cere să-l înțelegi înainte să-l judeci — și tocmai asta mi s-a părut fascinant.

Nu pot spune prea multe acum, dar pot garanta că, odată ce apare în poveste, nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept ca telespectatorii să-l descopere pe Alexandru și să vadă cum fiecare acțiune a lui va schimba dinamica serialului în moduri neașteptate”, a declarat Vlad Gherman.

colaj vlad gherman
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii

Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"...
Înapoi la Homepage
AS.ro Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Observatornews.ro O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
Antena 3 Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea...
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs... Catine.ro
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii, autoritățile să se concentreze pe fondul problemei
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii,... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x