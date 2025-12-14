Chefi la cuțite | Sezonul 16, 14 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la proba individuală: În fața noastră se află o selecție de condimente și vor veni și mai multe!”

Episodul 16 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 14 decembrie 2025. Proba echipelor a luat sfârșit, iar toate au fost nevoite să trimită concurenți la individuale pentru a nu fi eliminați. Irina Fodor le-a dat vestea concurenților la proba individuală și le spune în ce constă proba. „În fața noastră se află o selecție de condimente și vor veni și mai multe!”, spune prezentatoarea tv.

Duminica, 14.12.2025, 22:25