Moment istoric pentru fanii ABBA! Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au reunit pe covorul roșu

Legendele Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au întâlnit pe covorul roșu la premiera noii montări a musicalului „Chess”, la Imperial Theatre din New York.

Cei doi au creat spectacolul acum aproape 40 de ani, alături de celebrul Sir Tim Rice, care a fost și el prezent pe covorul roșu, potrivit dailymail.co.uk.

Bjorn Ulvaeus, ajuns la 80 de ani, a atras toate privirile într-un costum negru impecabil și o bluză asortată. Benny Andersson, în vârstă de 78 de ani, a optat pentru un palton lung și cizme de piele, alături de o cămașă înflorată, amintind de perioada de glorie a trupei ABBA.

Cum arată azi legendele ABBA Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus

Sir Tim Rice, 81 de ani, autorul unor musicaluri renumite precum „Jesus Christ Superstar”, „Evita” sau „The Lion King”, a apărut într-un costum gri metalizat.

Musicalul „Chess” a debutat în teatrul West End, din Londra, în 1986 și a făcut furori timp de trei ani. A avut și o versiune pe Broadway în anul 1988, însă aceea nu s-a bucurat de același succes și s-a închis rapid. Acum, povestea revine într-o montare complet nouă, cu Lea Michele, Aaron Tveit și Nicholas Christopher în rolurile principale, pe un text scris de Danny Strong, scenaristul „The Hunger Games”.

Povestea musicalului combină dragostea și intra politică, plasată în contextul Războiului Rece, totul pe fundalul unui campionat internațional de șah. În centrul intrigii stau doi mari maeștri, unul american, altul sovietic, și femeia pentru care se luptă.

Benny și Bjorn au lucrat cu Tim la musical după destrămarea ABBA din 1982. Legendara trupă, care a cucerit lumea cu „Waterloo”, după victoria la Eurovision 1974, a fost formată din două cupluri: Bjorn cu Agnetha Faltskog, respectiv Benny cu Anni-Frid Lyngstad.

Între 1973 și 1981, ABBA a lansat opt albume și a vândut între 150 și 385 de milioane de discuri, rămânând una dintre cele mai mari formații din istorie. Compilația ABBA Gold a devenit un fenomen global, iar musicalul „Mamma Mia!”, bazat pe muzica lor, a urcat în toate topurile, fiind adaptat și în două filme de succes.

Trupa ABBA s-a reunit în anul 2016, lucrând la spectaculosul proiect „ABBA Voyage”, un concert virtual în care avatarurile lor digitale „cântă” exact ca în 1979, folosind tehnologie de ultimă generație de la Industrial Light & Magic. Show-ul a avut premiera în mai 2022, în Londra, și a primit reacții entuziaste din toate părțile, potrivit dailymail.co.uk.

Spectacolul de 90 de minute include hituri precum „Mamma Mia”, „Voulez-Vous” sau „The Winner Takes It All”.

În 2018, ABBA a început să înregistreze din nou, iar rezultatul a fost „Voyage”, primul lor album după 40 de ani și considerat ultimul, cu peste 2,5 milioane de exemplare vândute în lume.

