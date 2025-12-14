Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată în ediția de azi. Ce echipă a pierdut un membru

Proba echipelor de la Chefi la cuțite a luat sfârșit, iar unii concurenți au fost nevoiți să meargă la individuale pentru a nu fi eliminați.

Echipa roșie a fost nevoită să-și trimită doi concurenți la individuale, cea verde trebuie să trimită 3 concurenți. Echipele albastru și galben își trimit concurenții în variantă completă.

Proba echipelor de la Chefi la cuțite a ajuns la final în ediția difuzată duminică, 14 decembrie 2025, iar emoțiile au fost mai intense ca niciodată. După jurizarea preparatelor, mai mulți concurenți au fost nevoiți să intre la proba individuală pentru a-și salva locul în competiție, într-o confruntare în care condimentele au jucat rolul principal.

Ce concurentă a părăsit Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce echipă a pierdut un membru

Echipa verde i-a trimis pe Luca, Darius și Sergiu la proba individuală, iar echipa bordo a trimis pe Tal și pe o colegă de a ei.

Irina Fodor le dă vestea concurenților la proba individuală și le spune în ce constă proba. „În fața noastră se află o selecție de condimente și vor veni și mai multe!”, spune prezentatoarea tv.

Irina le-a dat un bol cu bilețele. „De data această vă veți da unul altuia ingredientele”, îi anunță ea.

Concurenții au desfăcut bilețelele și au aflat cui vor da ingredientele. Iuliana i-a dat ingredient lui Alex Dima și a ales să-i dea cu un condiment dificil. Ana i-a dat condiment Iulianei, lemongrass-ul.

Tal a gătit cu Piri Piri. Bogdan i-a dat Dianei condimentul Piper Tasmanian. Sora Vera l-a ales pe Luca și i-a dat boia afumată. Tal l-a ales pe Darius și i-a dat Za'atar. Arșenica a primit chimenul. Ștefana l-a ales pe Sergiu și i-a dat Tarhon. Darius a ales-o pe Ștefana și i-a dat curcuma. Diana l-a ales pe Andrei și i-a dat coriandru. Andrei l-a ales pe Alex și i-a dat Cardamon. Sergiu a ales-o pe Sora Vera și i-a dat Fenicul. Luca a ales-o pe Ana și i-a dat curry, iar Bogdana a primit garam massala.

Astfel, concurenții au extras bilețelele și au decis ce condiment va primi fiecare. Printre alegerile care au ridicat miza s-au numărat lemongrass-ul, piri piri, piperul tasmanian, boiaua afumată, za’atar-ul, tarhonul, cardamonul sau feniculul. Sora Vera a primit fenicul, un ingredient dificil, care avea să îi pună probleme serioase.

Toți concurenții au gătit ce au considerat că se potrivește mai bine cu condimentul primit.

După ce toți concurenții au gătit preparate inspirate de condimentele primite, chefii au trecut la degustare. Unele farfurii au impresionat prin creativitate și echilibru, însă nu toate au reușit să convingă jurații.

La finalul jurizării, preparatul realizat de Sora Vera a primit doar 4 puncte, cel mai mic punctaj al serii. În consecință, aceasta a fost eliminată din competiție, iar Chefi la cuțite și-a luat rămas-bun de la una dintre concurentele sale. Prin plecarea ei, echipa albastră, cea condusă de chef Orlando Zaharia, a pierdut un membru, intrând într-o nouă etapă a competiției cu forțe diminuate.

