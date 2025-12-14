Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată în ediția de azi. Ce echipă a pierdut un membru

Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată în ediția de azi. Ce echipă a pierdut un membru

Proba echipelor de la Chefi la cuțite a luat sfârșit, iar unii concurenți au fost nevoiți să meargă la individuale pentru a nu fi eliminați.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 23:20 | Actualizat Duminica, 14 Decembrie 2025, 23:39

Echipa roșie a fost nevoită să-și trimită doi concurenți la individuale, cea verde trebuie să trimită 3 concurenți. Echipele albastru și galben își trimit concurenții în variantă completă.

Proba echipelor de la Chefi la cuțite a ajuns la final în ediția difuzată duminică, 14 decembrie 2025, iar emoțiile au fost mai intense ca niciodată. După jurizarea preparatelor, mai mulți concurenți au fost nevoiți să intre la proba individuală pentru a-și salva locul în competiție, într-o confruntare în care condimentele au jucat rolul principal.

Ce concurentă a părăsit Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce echipă a pierdut un membru

Echipa verde i-a trimis pe Luca, Darius și Sergiu la proba individuală, iar echipa bordo a trimis pe Tal și pe o colegă de a ei.

Irina Fodor le dă vestea concurenților la proba individuală și le spune în ce constă proba. „În fața noastră se află o selecție de condimente și vor veni și mai multe!”, spune prezentatoarea tv.

Irina le-a dat un bol cu bilețele. „De data această vă veți da unul altuia ingredientele”, îi anunță ea.

Concurenții au desfăcut bilețelele și au aflat cui vor da ingredientele. Iuliana i-a dat ingredient lui Alex Dima și a ales să-i dea cu un condiment dificil. Ana i-a dat condiment Iulianei, lemongrass-ul.

Citește și: Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce probă au avut concurenții în această ediție și cine a câștigat. Ce amulete s-au folosit

Tal a gătit cu Piri Piri. Bogdan i-a dat Dianei condimentul Piper Tasmanian. Sora Vera l-a ales pe Luca și i-a dat boia afumată. Tal l-a ales pe Darius și i-a dat Za'atar. Arșenica a primit chimenul. Ștefana l-a ales pe Sergiu și i-a dat Tarhon. Darius a ales-o pe Ștefana și i-a dat curcuma. Diana l-a ales pe Andrei și i-a dat coriandru. Andrei l-a ales pe Alex și i-a dat Cardamon. Sergiu a ales-o pe Sora Vera și i-a dat Fenicul. Luca a ales-o pe Ana și i-a dat curry, iar Bogdana a primit garam massala.

Astfel, concurenții au extras bilețelele și au decis ce condiment va primi fiecare. Printre alegerile care au ridicat miza s-au numărat lemongrass-ul, piri piri, piperul tasmanian, boiaua afumată, za’atar-ul, tarhonul, cardamonul sau feniculul. Sora Vera a primit fenicul, un ingredient dificil, care avea să îi pună probleme serioase.

Toți concurenții au gătit ce au considerat că se potrivește mai bine cu condimentul primit.

După ce toți concurenții au gătit preparate inspirate de condimentele primite, chefii au trecut la degustare. Unele farfurii au impresionat prin creativitate și echilibru, însă nu toate au reușit să convingă jurații.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Lovitură grea pentru una dintre echipe

La finalul jurizării, preparatul realizat de Sora Vera a primit doar 4 puncte, cel mai mic punctaj al serii. În consecință, aceasta a fost eliminată din competiție, iar Chefi la cuțite și-a luat rămas-bun de la una dintre concurentele sale. Prin plecarea ei, echipa albastră, cea condusă de chef Orlando Zaharia, a pierdut un membru, intrând într-o nouă etapă a competiției cu forțe diminuate.

+37
Mai multe fotografii

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce probă au avut concurenții în această ediție și cine a câștigat. Ce amulete s-au f...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Observatornews.ro Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală" Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Antena 3 Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează la Chefi la cuțite, iar un conflict agită jurizarea
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează la Chefi la cuțite, iar un...
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există Catine.ro
Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor dintre Chef Richard și Chef Orlando
Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor dintre Chef Richard...
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alertă în Sydney: oameni uciși și răniți într-un atac armat pe o plajă aglomerată, în timpul celebrării sărbătorii evreiești Hanuka
Alertă în Sydney: oameni uciși și răniți într-un atac armat pe o plajă aglomerată, în timpul celebrării... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni Jurnalul
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi înlocuiți
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x