Cum arată soția lui Ștefan Hrușcă. Cu ce se ocupă Geanina în Canada

Soția lui Ștefan Hrușcă este o apariție rară în spațiul public. Iată cu ce se ocupă!

Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 19:00 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 16:13
Cum arată soția lui Ștefan Hrușcă. Cu ce se ocupă în Canada. Geanina Hrușcă a fost fotomodel | Captură Facebook

Ștefan Hrușcă rămâne un simbol al muzicii și tradițiilor românești. Dincolo de lumina reflectoarelor, artistul se bucură de o viață extrem de discretă, alături de familia sa, în Toronto.

Deși locuiește de ani buni în Canada, Ștefan Hrușcă revine anual în România pentru a susține concerte de Crăciun, menținând vie tradiția colindelor.

Cu ce se ocupă Geanina, soția lui Ștefan Hrușcă: „Este omul de care aveam nevoie”

Ștefan Hrușcă, născut pe 8 decembrie 1957 în Ieud, Maramureș, este cunoscut mai ales pentru colindele sale tradiționale. În ciuda faimei și a spectacolelor anuale, care adună mii de spectatori, artistul duce o viață calmă, concentrată pe familie. În spatele imaginii sale publice se află soția sa, Geanina, și cei doi copii ai cuplului, Steven și Andra.

Geanina Hrușcă, originară din Iași, este considerată sufletul familiei. Înainte de a se stabili în Canada, soția lui Ștefan Hrușcă a fost fotomodel și a studiat Filologie în România. Geanina s-a reinventat după mutare, devenind programator IT într-o companie de profil din Toronto, potrivit Cancan.

Pe lângă activitatea profesională, Geanina Hrușcă se ocupă și de aspectele digitale legate de activitatea publică a soțului său. Ea administrează site-ul oficial al artistului și menține prezența acestuia în mediul online.

Ștefan și Geanina Hrușcă s-au căsătorit în Canada, într-o ceremonie discretă, mai exact într-o bisericuță românească din Hamilton, departe de tradițiile nunților din Maramureș. Cuplul a ales să păstreze intimitatea, având alături de ei doar câțiva prieteni buni, ceea ce reflectă modul în care își gestionează și restul vieții lor private.

„Eu m-am căsătorit departe de țară, deși mama mea și-ar fi dorit nespus să o fac la Ieud, locul de unde sunt eu. M-am căsătorit în Hamilton, Canada, într-o bisericuță românească foarte mică și intimă, cu doar câțiva prieteni foarte buni alături de mine.

Acolo, atmosfera e un pic mai calmă, adică nu este stresul aşa de puternic ca aici, în Europa. Mie, în străinătate, mi se spune şi Ştefan şi Steven, Genny sau Gia este soţia mea Geanina. Aşa îi spun toţi. Ea este sufletul, este omul de care aveam nevoie, care mă completează. Suntem foarte fericiţi. Avem doi copii faini şi foarte cuminţi. Lucrează în domeniul IT şi cochetează cu moda”, dezvăluia Ștefan Hrușcă, potrivit Cancan.

