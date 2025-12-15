Chefi la cuțite | Sezonul 16, 15 decembrie 2025. Chef Ștefan a obținut o superputere în battle-ul 6! Ce amuleta puternică a primit de la Chef Richard

Episodul 16 al sezonului 17 Chefi la cuțite, din 15 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat invitații și tema de la battle-ul 6. Echipa roșie a ales ciocolata de casă, deși ar fi ales plăcinta de casă. Echipa verde a primit plăcinta din partea lui Chef Ștefan Popescu, după ce i-a oferit Chef Richard amuleta prin care poate salva un concurent de la eliminare. Echipa albastră a primit Kurtosh Kalacs de la Chef Ștefan Popescu, iar chef Sautner a primit vată de zahăr. Aceștia au primit 10 minute pentru a gândit procesul de preparare.

Luni, 15.12.2025, 21:10