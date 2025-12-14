Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere. Cum se apară vedeta: „Frumusețea e subiectivă”

Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere, după ce vedeta a optat pentru o nouă culoare de păr care a surprins.

Pamela Anderson continuă să își surprindă fanii cu schimbările de look. În ultimii ani, vedeta a ajuns iar în lumina reflectoarelor în urma deciziei ei de a renunța la machiaj pentru evenimentele mondene.

Se pare că actrița își continuă transformarea, de această dată cu o coafură pe care nu a mai avut-o până acum, scrie Daily Mail.

În vârstă de 58 de ani, Anderson a renunțat la machiaj pe covorul roșu din anul 2023.

Decizia i-a adus din nou atenție la nivel mondial și la mai multe proiecte, printre care se numără The Last Showgirl și Naked Gun.

Articolul continuă după reclamă

Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere

Recent, Pamela Anderson a apărut cu o schimbare de look care i-a luat prin surprindere pe fani. Deși e cunoscută pentru părul ei blond și lung, Anderson a optat acum pentru păr scurt, cârlionțat, cu o nuanță mai roșiatică.

Vedeta a vorbit și despre schimbările prin care a trecut în ultimii ani și cum privește frumusețea acum.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-un interviu recent, Anderson a declarat cu mândrie că „frumusețea este subiectivă”, chiar dacă nu toată lumea a fost fan al transformării ei spectaculoase.

„Îmi place totul! Dar coafura pur și simplu nu e bună,” a comentat un utilizator la o imagine cu noul look al vedetei.

„E deja suficient. Orice doar ca să obțină puțină atenție,” a scris un alt utilizator.

Citește și: Pamela Anderson a lansat propriul brand de murături. Care e prețul unui borcan și ce face cu banii obținuți

Deși unii i-au criticat schimbarea de look, cei mai mulți fani au fost încântați că vedeta din Baywatch are încrederea de a-și etala frumusețea naturală.

„Iubesc asta! Sunt atât de mândru de tine. Ce an incredibil a fost!” a comentat fiul ei, Brandon.

„Cel mai bun rol de până acum. Să fii TU, frumoasa mea!” a scris colega ei din Baywatch, Gena Lee Nolin.

„Te iubim, Pam! Ești un nou model de succes pentru femei și vedete de a fi cine sunt cu adevărat,” a scris un fan.

Pamela Anderson a dezvăluit de ce a decis să își pună în evidență frumusețea naturală

Anderson a declarat că „nu e împotriva machiajului”, dar a recunoscut că „l-a folosit ca protecție în trecut”.

Acum că își îmbrățișează frumusețea naturală, actrița spune că a descoperit „o altă formă de libertate”.

„Nu mă gândesc la cum arăt. Creez un personaj și sunt cumva într-o tranziție,” a declarat vedeta.

„Uneori mă surprind în oglindă și spun, „Doamne, cine e asta?”. Dar nu e minunat? E pur și simplu grozav,” a continuat Anderson. „Simt că am cam spart codul. Arăt ca în pozele mele de pe Instagram!”

Citește și: Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul

Anderson a mai spus că acum găsește frumusețea în „fețe interesante, fețe mai în vârstă”.

Vedeta a renunțat la machiajul puternic în 2023, cam în aceeași perioadă în care și-a lansat linia proprie de îngrijire a pielii, Sonsie.

La un an după lansare, Pam a devenit coproprietară a brandului Sonsie, în 2024.