Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere. Cum se apară vedeta: „Frumusețea e subiectivă”

Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere, după ce vedeta a optat pentru o nouă culoare de păr care a surprins.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 16:20
Pamela Anderson a impresionat cu un nou look | Getty Images

Pamela Anderson continuă să își surprindă fanii cu schimbările de look. În ultimii ani, vedeta a ajuns iar în lumina reflectoarelor în urma deciziei ei de a renunța la machiaj pentru evenimentele mondene.

Se pare că actrița își continuă transformarea, de această dată cu o coafură pe care nu a mai avut-o până acum, scrie Daily Mail.

În vârstă de 58 de ani, Anderson a renunțat la machiaj pe covorul roșu din anul 2023.

Decizia i-a adus din nou atenție la nivel mondial și la mai multe proiecte, printre care se numără The Last Showgirl și Naked Gun.

Recent, Pamela Anderson a apărut cu o schimbare de look care i-a luat prin surprindere pe fani. Deși e cunoscută pentru părul ei blond și lung, Anderson a optat acum pentru păr scurt, cârlionțat, cu o nuanță mai roșiatică.

Vedeta a vorbit și despre schimbările prin care a trecut în ultimii ani și cum privește frumusețea acum.

Într-un interviu recent, Anderson a declarat cu mândrie că „frumusețea este subiectivă”, chiar dacă nu toată lumea a fost fan al transformării ei spectaculoase.

„Îmi place totul! Dar coafura pur și simplu nu e bună,” a comentat un utilizator la o imagine cu noul look al vedetei.

„E deja suficient. Orice doar ca să obțină puțină atenție,” a scris un alt utilizator.

Deși unii i-au criticat schimbarea de look, cei mai mulți fani au fost încântați că vedeta din Baywatch are încrederea de a-și etala frumusețea naturală.

„Iubesc asta! Sunt atât de mândru de tine. Ce an incredibil a fost!” a comentat fiul ei, Brandon.

„Cel mai bun rol de până acum. Să fii TU, frumoasa mea!” a scris colega ei din Baywatch, Gena Lee Nolin.

„Te iubim, Pam! Ești un nou model de succes pentru femei și vedete de a fi cine sunt cu adevărat,” a scris un fan.

Pamela Anderson a dezvăluit de ce a decis să își pună în evidență frumusețea naturală

Anderson a declarat că „nu e împotriva machiajului”, dar a recunoscut că „l-a folosit ca protecție în trecut”.

Acum că își îmbrățișează frumusețea naturală, actrița spune că a descoperit „o altă formă de libertate”.

„Nu mă gândesc la cum arăt. Creez un personaj și sunt cumva într-o tranziție,” a declarat vedeta.

„Uneori mă surprind în oglindă și spun, „Doamne, cine e asta?”. Dar nu e minunat? E pur și simplu grozav,” a continuat Anderson. „Simt că am cam spart codul. Arăt ca în pozele mele de pe Instagram!”

Anderson a mai spus că acum găsește frumusețea în „fețe interesante, fețe mai în vârstă”.

Vedeta a renunțat la machiajul puternic în 2023, cam în aceeași perioadă în care și-a lansat linia proprie de îngrijire a pielii, Sonsie.

La un an după lansare, Pam a devenit coproprietară a brandului Sonsie, în 2024.

