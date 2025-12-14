Cum arată „fetița” din filmul horror Orphan în realitate. Actrița are 28 de ani, de fapt

Te-ai întrebat cum arată „fetița” din filmul horror Orphan în realitate? Actrița care interpretează rolul are 28 de ani, de fapt.

Puțini știu cum arată „fetița” din filmul horror Orphan sau că aceasta e interpretată de o actriță de 28 de ani, pe nume Isabelle Fuhrman.

Fuhrman a avut o carieră de succes încă din copilărie, înainte să devină cunoscută la nivel internațional cu rolul din Orphan, scrie Just Jared.

Acum, se pare că actrița revine în rolul care a consacrat-o, cu o nouă peliculă în seria horror.

Încă nu se știe exact când va fi lansat cel mai recent film din franciză.

Articolul continuă după reclamă

Cum arată „fetița” din filmul horror Orphan în realitate

Deși filmul Orphan a avut succes la nivel mondial, puțini știu cum arată Isabelle Fuhrman, actrița din rolul principal sau ce alte proiecte a avut de-a lungul anilor.

Cariera lui Fuhrman a început la 7 ani, când un director de casting de la Cartoon Network a remarcat-o în public. Printre primele ei roluri se numără cel din episodul pilot al serialului Justice din 2006 și o serie de reclame naționale pentru branduri cunoscute. În 2007, a apărut în primul ei lungmetraj în drama Hounddog.

Vezi cum arată Isabelle Furhman de fapt în GALERIA FOTO!

Interpretarea lui Fuhrman în rolul Gretchen Dennis (cunoscută și ca „Fata Fantomă”) alături de Jennifer Love Hewitt într-un episod din 2008 al serialului Ghost Whisperer i-a adus o nominalizare la Young Artist Award.

Citește și: Filmul horror pe care oamenii pur și simplu nu-l pot urmări. Ies din salile de cinema vomitând și cu stări de leșin

Tot în 2008, Fuhrman a primit rolul în filmul Orphan, alături de Vera Farmiga și Peter Sarsgaard, după o căutare națională de tinere actrițe pentru rolul principal. Filmul a fost lansat în 2009 și a avut succes comercial internațional.





În 2012, Fuhrman a apărut și în filmul The Hunger Games, alături de Jennifer Lawrence. ACtrița a interpretat-o pe Clove, una dintre rivalele lui Katniss în arenă.

Isabelle Fuhrman va juca în al 3-lea film din seria Orphan

Recent, s-a aflat că Isabelle Fuhrman va relua rolul care i-a adus faima, din seria Orphan, după ce franciza a fost achiziționată de Republic Features.

Compania a obținut drepturile de distribuție în SUA pentru film, ce se va numi Orphans. Potrivit surselor, filmările se vor încheia curând. Isabelle revine în rolul Esther. Povestea filmului ar avea loc înainte celorlalte 2 pelicule din serie.

Citește și: Tim Curry, majordomul din „Singur Acasă 2”,despre starea sa de sănătate la 13 ani de la AVC. Cum arată acum

Orphans îi mai are în distribuție și pe Stephen Moyer, Simon Man și Susanne Wuest. Regizorul Orphan: First Kill, William Brent Bell, și scenaristul David Coggeshall au revenit pentru noul proiect.

„Apariția lui Isabelle alături de Stephen, Simon și Susanne va adăuga la răsturnările de situație și crimele pe care fanii Orphan le iubesc și le așteaptă de la franciză,” a declarat Norman Golightly, de la Dark Castle Entertainment.

Filmul din 2009, lansat de Dark Castle, a încasat aproape 78 de milioane de dolari. Urmarea din 2022 a încasat 115 milioane de dolari la nivel mondial.

Încă nu a fost anunțată o dată de lansare pentru cel mai recent film Orphans și nici nu au fost date detalii despre povestea filmului.