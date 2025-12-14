Cine e actrița din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio. Puțini o recunosc din rolul celebru

Puțini și-au dat seama cine e celebra actriță care a fost surprinsă recent alături de Leonardo DiCaprio, după ce au jucat împreună în Titanic.

Leonardo DiCaprio a fost surprins alături de colega sa de platou pentru Titanic | Profimedia Images

Recent, Leonardo DiCaprio a fost surprins alături de o actriță celebră alături de care a apărut pe marele ecran în Titanic.

Pelicula Titanic e una dintre cele mai cunoscute din toate timpurile, scrie Daily Mail.

Deși Leonardo DiCaprio și Kate Winslet, din rolurile principale, au avut parte de cea mai multă atenție după lansarea Titanic, filmul a creat cariere de succes și pentru ceilalți actori.

Printre ei se numără și Frances Fisher, pe care puțini au recunoscut-o la peste 20 de ani de la lansarea filmului.

Articolul continuă după reclamă

Cine e celebra actriță din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio

Puțini și-au dat seama cine e celebra actriță din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio, după ce au apărut la un eveniment de la Hollywood pentru lansarea noului său film, One Battle After Another.

Evenimentul din Los Angeles a fost găzduit de Mike și Irena Medavoy, Pam Abdy și Mike De Luca.

Citește și: Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes”

Printre invitați s-au numărat și Al Pacino, Dustin Hoffman și Benicio Del Toro. Dar o apariție surprinzătoare a fost Frances Fisher.

Vezi imagini cu Frances Fisher din Titanic în GALERIA FOTO!

Deși în fotografia recentă e blondă, în filmul din 1997 Fisher avea păr roșu aprins, purtat în bucle strânse, pentru rolul lui Ruth DeWitt Bukater, mama lui Rose DeWitt Bukater, jucată de Kate Winslet. În Titanic, DiCaprio l-a interpretat pe Jack Dawson, un pasager sărac care se îndrăgostește de Rose.

Au trecut 28 de ani de când DiCaprio și Fisher au apărut în filmul despre vaporul de pasageri britanic care s-a scufundat tragic în Atlanticul de Nord în 1912, după ce a lovit un aisberg în călătoria sa inaugurală din Anglia spre New York. Peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în tragedie

Titanic a realizat încasări de peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial în perioada lansării.

Frances Fisher a avut o relație cu Clint Eastwood

Frances Fisher e o actriță în vârstă de 73 de ani, care are o fiică, Francesca, cu fostul ei partener Clint Eastwood.

E cunoscută pentru rolurile din Unforgiven (1992), Titanic (1997), True Crime (1999), House of Sand and Fog (2003), Laws of Attraction (2004), The Kingdom (2007), In the Valley of Elah (2007), Jolene (2008), The Lincoln Lawyer (2011) și The Host (2013). Între 2014 și 2015, Fisher a jucat în serialul Resurrection. În 2019, a apărut în serialul Watchmen.

Citește și: Cum arată în prezent actrița care a jucat rolul nepoatei lui Rose în „Titanic”. Suzy Amis Cameron are 61 de ani

Recent, DiCaprio a vorbit despre cum filmul Titanic i-a schimbat viața și cariera.

„Nu am regrete,” a dezvăluit DiCaprio. „Adică, acum, retrospectiv, mă uit la acel film și îmi dau seama de recunoștința și aprecierea pe care le am pentru că am făcut parte din el și că am putut fi într-o poziție atât de norocoasă. Nu doar să fac parte din acel film, ci și să pot fi dirijorul propriilor alegeri de atunci încoace.”

DiCaprio a descoperit că succesul filmului Titanic i-a oferit libertatea de a alege proiectele la care dorea să lucreze. Drept urmare, consideră Titanic un punct de cotitură major în cariera sa.