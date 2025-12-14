Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine e actrița din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio. Puțini o recunosc din rolul celebru

Cine e actrița din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio. Puțini o recunosc din rolul celebru

Puțini și-au dat seama cine e celebra actriță care a fost surprinsă recent alături de Leonardo DiCaprio, după ce au jucat împreună în Titanic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 15:34
Galerie
Leonardo DiCaprio a fost surprins alături de colega sa de platou pentru Titanic | Profimedia Images

Recent, Leonardo DiCaprio a fost surprins alături de o actriță celebră alături de care a apărut pe marele ecran în Titanic.

Pelicula Titanic e una dintre cele mai cunoscute din toate timpurile, scrie Daily Mail.

Deși Leonardo DiCaprio și Kate Winslet, din rolurile principale, au avut parte de cea mai multă atenție după lansarea Titanic, filmul a creat cariere de succes și pentru ceilalți actori.

Printre ei se numără și Frances Fisher, pe care puțini au recunoscut-o la peste 20 de ani de la lansarea filmului.

Articolul continuă după reclamă

Cine e celebra actriță din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio

Puțini și-au dat seama cine e celebra actriță din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio, după ce au apărut la un eveniment de la Hollywood pentru lansarea noului său film, One Battle After Another.

Evenimentul din Los Angeles a fost găzduit de Mike și Irena Medavoy, Pam Abdy și Mike De Luca.

Citește și: Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes”

Printre invitați s-au numărat și Al Pacino, Dustin Hoffman și Benicio Del Toro. Dar o apariție surprinzătoare a fost Frances Fisher.

Vezi imagini cu Frances Fisher din Titanic în GALERIA FOTO!

Deși în fotografia recentă e blondă, în filmul din 1997 Fisher avea păr roșu aprins, purtat în bucle strânse, pentru rolul lui Ruth DeWitt Bukater, mama lui Rose DeWitt Bukater, jucată de Kate Winslet. În Titanic, DiCaprio l-a interpretat pe Jack Dawson, un pasager sărac care se îndrăgostește de Rose.

Au trecut 28 de ani de când DiCaprio și Fisher au apărut în filmul despre vaporul de pasageri britanic care s-a scufundat tragic în Atlanticul de Nord în 1912, după ce a lovit un aisberg în călătoria sa inaugurală din Anglia spre New York. Peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în tragedie

Titanic a realizat încasări de peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial în perioada lansării.

Frances Fisher a avut o relație cu Clint Eastwood

Frances Fisher e o actriță în vârstă de 73 de ani, care are o fiică, Francesca, cu fostul ei partener Clint Eastwood.

E cunoscută pentru rolurile din Unforgiven (1992), Titanic (1997), True Crime (1999), House of Sand and Fog (2003), Laws of Attraction (2004), The Kingdom (2007), In the Valley of Elah (2007), Jolene (2008), The Lincoln Lawyer (2011) și The Host (2013). Între 2014 și 2015, Fisher a jucat în serialul Resurrection. În 2019, a apărut în serialul Watchmen.

Citește și: Cum arată în prezent actrița care a jucat rolul nepoatei lui Rose în „Titanic”. Suzy Amis Cameron are 61 de ani

Recent, DiCaprio a vorbit despre cum filmul Titanic i-a schimbat viața și cariera.

„Nu am regrete,” a dezvăluit DiCaprio. „Adică, acum, retrospectiv, mă uit la acel film și îmi dau seama de recunoștința și aprecierea pe care le am pentru că am făcut parte din el și că am putut fi într-o poziție atât de norocoasă. Nu doar să fac parte din acel film, ci și să pot fi dirijorul propriilor alegeri de atunci încoace.”

Leonardo DiCaprio și Frances Fisher, noiembrie 2025, Hollywood
Leonardo DiCaprio și Frances Fisher, noiembrie 2025, Hollywood
Frances Fisher, covorul roșu, 2024
Captură din Titanic, Leonardo DiCaprio, Frances Fisher și Kate Winslet
+2
Mai multe fotografii

DiCaprio a descoperit că succesul filmului Titanic i-a oferit libertatea de a alege proiectele la care dorea să lucreze. Drept urmare, consideră Titanic un punct de cotitură major în cariera sa.

Cum arată soția lui Ștefan Hrușcă. Cu ce se ocupă Geanina în Canada... Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere. Cum se apară vedeta: „Frumusețea e subiectivă”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Observatornews.ro O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea
Antena 3 Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată soția lui Ștefan Hrușcă. Cu ce se ocupă Geanina în Canada
Cum arată soția lui Ștefan Hrușcă. Cu ce se ocupă Geanina în Canada
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există Catine.ro
Moment istoric pentru fanii ABBA! Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au reunit pe covorul roșu
Moment istoric pentru fanii ABBA! Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au reunit pe covorul roșu
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a recunoscut că l-a dat afară pe Ludovic Orban pentru că l-a contrazis: „I-am spus că nu putem să continuăm”
Nicușor Dan a recunoscut că l-a dat afară pe Ludovic Orban pentru că l-a contrazis: „I-am spus că nu putem să... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni Jurnalul
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi înlocuiți
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x