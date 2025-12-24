Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Ce decizie strategică au de făcut concurenții în Marea Finală

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. Marea Finală i-a adus pe cei patru finaliști în fața unor momente extrem de tensionate, în care au fost nevoiți să ia decizii dificile chiar înainte de a începe confruntarea propriu-zisă a sezonului. Irina Fodor a anunțat regulile Marii Finale, iar imediat după acest moment, Luca, Alex, Bogdan și Ștefana au primit una dintre cele mai grele misiuni, aceea de a-și alcătui echipele. Fiecare finalist a avut posibilitatea să aleagă doar trei concurenți dintre cei care au luptat alături de ei pe parcursul sezonului.

Miercuri, 24.12.2025, 20:59