O româncă a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a putut să treacă atunci când a decis să își lase caserola cu mâncare în frigiderul de la serviciu.

Uluită de situația prin care a trecut, o femeie și-a luat inima în dinți și a dezvăluit în mediul online ce a putut să trăiască pe propria piele, după ce a ales să își pună caserola cu mâncare în frigiderul de la locul de muncă. Mesajul româncei a devenit viral și a stârnit multe reacții de amuzant, dar și-a încurajat și pe alții să dezvăluie situații similare.

O româncă a zis ce a pățit atunci când și-a lăsat caserola cu mâncare în frigiderul de la birou. Ce a urmat

Numeroși români preferă să mănânce la serviciu preponderent mâncare gătită acasă, fie pentru că este mai sănătos așa, fie pe motiv că este mai economic. Totuși, atunci când pachetul rpegătit pentru pauza de masă de la serviciu conține alimente pentru care se impun temepraturi scăzute, folosirea unui frigider devine obligatoriu.

Dar ce faci atunci când frigiderul este cel comun? O româncă a trecut printr-o situație complet neașteptată atunci când și-a lăsat caserola cu mâncare în frigiderul de la birou. Practic, femeia a fost uluită să descopere că un coleg de serviciu i-a umblat prin mâncare.

Cineva i-a luat bucata de piept de pui și a închis caserola înapoi, lăsând în urmă și fire de păr. Furioasă că așa ceva a fost posibil, angajata și-a luat inima în dinți și a decis să facă publică povestea. Iată mai jos mesajul femeii:

„Bună ziua, dragi oameni

Săptămâna trecută m-am trezit că cineva mi-a mâncat din mâncarea de la muncă. Într-o zi, am avut piept de pui cu legume, cineva a deschis caserola, a luat pieptul și a pus înapoi caserola în frigider (iar pe legume mi-a lăsat niște fire de păr). Mie oricum nu-mi vine să mai mănânc dacă mă gândesc/sunt sigură că-mi umblă cineva în caserolă.

În bucătărie nu sunt camere și sunt doar 2 frigidere pentru toată compania. Nu numai mie mi se întâmplă asta. Vreau să încep să-mi fac pachete pe care să nu le mai las la frigider, dar efectiv n-am nicio idee ce aș putea să-mi fac. Îmi fac de obicei pui/legume sau omletă/legume. Nu prea aș mânca omleta/puiul după ce le car vreo 2 ore prin mașină, 4-5 ore în birou. Mulțumesc pentru sugestii”, este mesajul publicat de femeie pe Reddit, care a cerut câteva sfaturi în acest sens.

Nu puțini au fost cei care s-au amuzat de cele descoperite și au simțit nevoia să împărtășească din experiențele lor, în comentarii. Alții au oferit chiar și sfaturi menite să o ajute pe femeie: de la sugestia de a face preparate foarte iuți și oână la ideea de a folosi o geantă termică, de la sugestia de a se monta camere de supraveghere și până la folosirea unor laxative, ca repelent pentru pofticioși, românii s-au dovedit a fi extrem de creativi, au informat cei de la click.ro.