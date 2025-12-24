Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Ce preparate vor găti finaliștii și cum s-au organizat echipele în Marea Finală

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. Irina Fodor a dezvăluit tema Marii Finale, iar finaliștii au început să-și formeze echipele alegând concurenții care îi vor însoți în această ultimă provocare. Odată ce echipele au fost stabilite, participanții, împreună cu chefii, au decis ce preparate vor găti și au pornit pe drumul dificil care îi duce către trofeu.

Miercuri, 24.12.2025, 21:25