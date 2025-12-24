Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Cine este marele câștigător care pleacă acasă cu 30.000 de euro: „Am reușit să-mi ating obiectivul”

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. După ce toate preparatele au fost degustate și notate de chefi și jurați, tensiunea a atins cote maxime în platoul Chefi la cuțite. Toți cei prezenți s-au adunat pentru a afla cine va fi marele câștigător al sezonului 16. Irina Fodor și cei patru chefi au ținut discursuri emoționante, apreciind curajul și implicarea fiecărui concurent care și-a asumat provocarea unei astfel de competiții. Lacrimile au curs în rândul participanților, surprinși de propria performanță și de drumul parcurs până în finală. Momentul culminant a venit când Irina Fodor a anunțat: „Câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite este Luca!” Emoțiile au explodat în platou, iar Chef Richard Abou Zaki l-a îmbrățișat și l-a felicitat din tot sufletul pentru efortul, talentul și determinarea arătate pe parcursul întregii competiții.

Miercuri, 24.12.2025, 23:30