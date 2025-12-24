Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Finaliștii, sub presiune maximă! Au de gătit starter, fel principal și desert „la liber”

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. Concentrarea atinge cote maxime în bucătărie, iar foștii concurenți dau tot ce pot pentru a-i ajuta pe finaliști să pregătească starterul, felul principal și desertul. Toate mișcările sunt urmărite cu atenție de chefi, iar fiecare detaliu contează pentru a impresiona juriul. Chef Orlando Zaharia le reamintește participanților să fie atenți la fiecare pas, pentru că miza este una uriașă și fiecare gest poate face diferența în lupta pentru trofeu.

Miercuri, 24.12.2025, 22:00