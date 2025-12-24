Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Mousse, tartă și choux, deserturile pregătite de finaliști spre a fi notate de invitați

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. După probele de starter și fel principal, finaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite s-au concentrat pe desert, ultima provocare a Marii Finale. Degustătorii și chefi au fost impresionați de creativitatea și rafinamentul farfuriilor, iar notele acordate au reflectat atât tehnica impecabilă, cât și echilibrul gusturilor, încheind astfel ultima probă cu emoții și tensiune maximă înainte de aflarea câștigătorului.

Miercuri, 24.12.2025, 23:10