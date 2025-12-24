Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Starterele spectaculoase ale finaliștilor! Ce farfurie a fost pe placul degustătorilor

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. Farfuriile pregătite de echipele finaliștilor au ajuns în fața invitaților și a chefilor, gata să fie evaluate. Pentru starter, fiecare echipă a prezentat preparate spectaculoase și sofisticate. Echipa lui Bogdan Panaite a ales un Crudo de langustine, Ștefana Mercori și echipa ei au gătit scoici Saint Jacques cu piure de conopidă caramelizată flambată cu coniac, Luca Zvaleni a ales langustină Côte d'Azur cu păstăi și mazăre verde, iar Alexandru Helju și echipa sa au pregătit un homar cu gazpacho de măr și apio.

Miercuri, 24.12.2025, 22:15