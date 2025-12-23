Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Ultima probă a semifinalei: fine dining cu o rețetă clasică reinterpretată!

Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 23 decembrie 2025. A treia probă a semifinalei a fost și mai grea, deoarece concurenții au rămas din nou singuri în bucătărie, gătind de această dată pentru chefii care i-au îndrumat pe tot parcursul sezonului. „O rețetă clasică, bine cunoscută, poate fi reinterpretată, făcută într-un stil fine dining cu touch-ul vostru personal!” a spus Irina Fodor.

Marti, 23.12.2025, 23:10