Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Ruby și Zsolt Kerekes, moment spectaculos pe gheață. Cum a reacționat juriul

Ruby și partenerul ei de la Dancing on ice - Vis în doi, Zsolt, au reușit să îi facă pe jurați să le spună părerea lor despre momentul unic pe care l-au prezentat în fața juriului. Aceștia au fost surprinși de aptitudinile lor și au ținut să le dea câteva sfaturi.

Ruby și Zsolt Kerekes, moment unic de dans pe gheață la Dancing on ice - Vis în doi, 5 martie 2022

Ruby și Zsolt Kerekes s-au descurcat de minune pe gheață, unde au dansat pentru un caz special pe piesa Bang Bang.

„A venit ziua cea mare. Patinoarul e foarte mare. Am cunoscut-o pe domnișoara antrenoare. Foarte drăguță. M-a pus pe patine și a fost greu. Săracul partener al meu. Eu am avut sufletul deschis când am acceptat provocarea. Mi-e foarte greu și îmi vine să plâng”, spune Ruby.

„Ruby, fata care vorbește mult. Mă numesc Zsolt, am 49 de ani. În cariera mea de patinator am ajuns să fiu printre primii 10 patinatori. Trebuie să simtă patinajul, Ruby. Eu vreau să câștig. Mi-a rupt spatele, mi-a fost și rușine să ajung la spital”, spune Zsolt.

„Lupta noastră este pentru o antrenoare, care învață copii din mediul rural să patineze. Patinajul artistic românesc are nevoie de cineva ca Anita. Pentru mine succesul lui Anita e și succesul meu”, spun Zsolt și Ruby despre cazul pentru care dansează ei în emisiunea Dancing on ice - Vis în doi.

Jurizare Ruby și Zsolt Kerekes la Dancing on ice - Vis în doi, 5 martie 2022

„Ruby, Zsolt, cum spunea și Ștefan, ați spart gheața la figurat. Ați avut ceva emoții, dar e nromal. Mi-a plăcut ce am văzut. Ridicările au fost bine executate. Mi-a plăcut șpagatul”, spune Cornel Gheorghe care i-a oferit nota 5,5.

„Ruby, extrem de sexi în această seară, minunată, momentan îl controlezi pe Zsolt. Cumpăna a fost pentru mine. Vârful a fost spre interior”, spune Simona Pungă care i-a oferit nota 5,5.

„Doamne, Ruby, ești atât de apetisantă, ai atâta energie și dinamism. Mi-ar plăcea, Zsolt, să intri în energia ei. Folosește-te de ea. Îmi place foarte mult”, spune Elwira Petre care le-a oferit nota 6.

„Dansul va veni mai vident în săptămânile celelalte. Vreau ceva mai dinamic. Tu trebuie să o conduci pe ea. Atât am avut de spus”, spune și Mihai Petre care le-a oferit nota 5,5.

Cum își poți vota echipa preferată de la Dancing on ice - Vis în doi

Nouă celebrități au acceptat provocarea Dancing on Ice - Vis în doi și vor patina în direct în fiecare săptămână cu partenerii lor profesioniști. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu vor face pereche cu alți nouă patinatori profesioniști pentru a realiza un show de neuitat.

Telespectatorii Antena 1 vor avea ocazia să își voteze echipa preferată de la Dancing on ice - Vis în doi pentru a o duce cât mai aproape de Marea Finală. La scurt timp de la momentele senzaționale ale vedetelor alături de partenerii lor și de la notarea juraților, prezentatorii show-ului de dans pe gheață vor anunța „Start Vot”, iar publicul va avea timp să își aleagă prestația favorită.

Oamenii din fața micilor ecrane își pot vota favoriți prin SMS sau aplicație, pentru o perioadă ce va fi comunicată în cadrul emisiunii. Voturile telespectatorilor se contorizează pentru fiecare pereche ce a evoluat în edițiile respective, adunându-se la notele acordate de către jurați. Așadar, clasamentul din fiecare ediție se va realiza ținând cont atât de notele juriului cât și de voturile telespectatorilor, fiind calculate într-un mod egal.

În Marea Finală Dancing on Ice - Vis în doi vor intra doar 3 perechi rămase în concurs în urma etapelor anterioare ale emisiunii. Show-ul de dans pe gheață poate fi vizionat în fiecare sâmbătă live, de la 20.00, la Antena 1.

Fiecare pereche lupta pentru a fi desemnată câștigătoarea emisiunii concurs, dar și pentru realizarea unui vis al unuia dintre partenerii perechii respective. Cel care va beneficia de marele premiu în valoare de 50.000 de euro va fi patinatorul profesionist al echipei câștigătoare.

În prima ediție Dancing on Ice – Vis în doi, pe gheață vor intra 5 perechi. Fiecare dintre acestea va primi un punctaj atât din partea juriului, format din Cornel Gheorghe, Simona Pungă, Mihai și Elwira Petre, cât și din partea telespectatorilor, care pot vota prin SMS și prin intermediul aplicației Antena 1.

Ponderea punctajului este de 50% - juriu, 50% - telespectatori. În cea de-a doua ediție a show-ului, vor patina celelalte 4 perechi din concurs. La finalul prestației lor, se va face un clasament cu toate cele 9 perechi. Ultimele doua clasate vor intra la duel, urmând ca cea care obține cel mai mic punctaj să părăsească competiția.