Interviu cu Nick NND. Concurentul TCDU ne-a povestit cum l-a schimbat experiența de a deveni tată

Într-un interviu exclusiv, Nick NND ne-a dezvăluit câteva detalii și despre viața lui personală. Artistul ne-a povestit cât de mult l-a schimbat experiența de a deveni tată. De asemenea, Nick a povestit și despre relația minunată pe care o are cu soția lui.

Iată ce ne-a povestit Nick NND, concurentul de la Te Cunosc de Undeva, despre viața lui personală.

Interviu exclusiv cu Nick NND, concurentul de la Te Cunosc de Undeva

1. Cum te-a ajutat experiența ta muzicală la pregătirea momentelor de la Te Cunosc de Undeva?

„Experiența muzicală depinde din ce punct de vedere o vezi. Ca și producție nu m-a ajutat deloc că nu are nicio legătură treaba asta. Experiența scenică probabil cumva, dar iarăși nici asta nu prea are legătură pentru că în momentul în care intru pe scenă știu ce am de făcut cu piesele mele. Aici când intru pe scenă mi-e să nu uit ce-am de făcut cu personajul respectiv. Te încearcă o altfel de emoție pentru că nu controlezi, nu știi ce se va întâmpla. Dacă uit textul? Bă, l-ai uitat, dacă e al tău, e una. Bine, e mai nasol dacă e al tău și l-ai uitat, dar mă rog, ești pe filmul tău. Aici știi care era combinația nasoală la mine? Să corelez textul cu mișcările, înțelegi? Când aveam și coregrafie și trebuia să și cânt, bă băiatule. Era ceva rău. Aici lucram foarte mult și lucram mult și acasă, în afară de antrenamentele pe care le făceam la Te Cunosc de Undeva. Trebuie să recunosc că mi-am închiriat și sală să repet la un moment dat, chiar pentru momentul Hocus Pocus, dacă nu mă înșel”, a spus Nick.

2.Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai de la începutul carierei tale când te-ai lansat în muzică?

“Dacă vrei să o luăm de la început, ce m-a marcat pe mine așa a fost primul concert la Sala Polivalentă unde la final am cântat piesa pe care tocmai o lansasem atunci în ‘99 de vreo 3-4 ori ca bis. Și la un moment dat nu se mai auzeau, cel puțin eu nu mai auzeam fundalul sonor, se auzea sala atât de tare țipând și cântând, strigând că îmi țiuiau urechile și asta m-a marcat cumva ca prima apariție într-o sală pe o scenă așa mare. Mai avusesem evenimente, dar nu la nivelul ăsta. Gen baluri de boboci, chestii mai mici, cluburi, dar pentru mine a fost marcantă treaba asta”, a mai povestit Nick.

3.Acum 18 ani ai devenit tată. Fiica ta, Andreea, te consideră adesea cel mai bun prieten. Eram curioși cum te-a schimbat experiența de a deveni tată.

“18 ani? Când au trecut 18 ani? Ați înnebunit? Mai tăiați din ele! Dar tu crezi că eu conștientizez? Măi, te schimbă cumva fără să vrei. Am încercat sau încerc să fiu la fel și cred că mi-a ieșit. De fapt, și în relația cu ea am căutat să fim mai mult prieteni decât tată-fiică pentru că nu mi-a plăcut niciodată treaba asta, autoritatea asta. Am încercat să mă impun cumva, dar la alt mod. Am căutat să o ardem mai mult pe prietenie. Când ne împrieteneam prea tare, îi ziceam „băi, stai că ne-am împrietenit cam mult, schimbăm placa, o dăm pe varianta cealaltă”, dar pentru câteva ore sau pentru o zi, iar apoi iarăși eram tovarăși. Și de schimbat m-a schimbat în bine cumva. Știi cum e, devii mai responsabil, nu mai merg cu 200 km/h, și de-atunci cu 120km/h așa, o ardem mai chilleanu, să nu zic bătrânește că nu suntem bătrâni, doar experimentați. (...) Și cumva mai calculat. E clar că se schimbă viața atunci când apare un copil într-o familie. Pentru mine s-a schimbat în bine. Am mai lăsat și din anumite hobby-uri, trebuie să mai renunțăm la unele, să prioritizăm altele”, a mai spus concurentul de la Te Cunosc de Undeva.

4. Tu și soția ta vă cunoașteți de la 16 ani. Care este cel mai deosebit cadou pe care i l-ai făcut în toți acești ani?

“Cred că cel mai deosebit cadou e atunci când nu se așteaptă să îi fac un cadou și vin cu un buchet de flori sau de obicei vin cu un trandafir că e simbolul iubirii și 1 e de iubire. Cadouri au fost nenumărate, îți dai seama, nu stau să enumăr pentru că nu cred că e vorba de partea materială. Important e sufletește cum a simțit ea și nu pot să vă explic eu care a fost cel mai important pentru ea, trebuie să vă spună ea ce trăire a avut după fiecare moment pe care l-am creat”, a mai explicat artistul.

