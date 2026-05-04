„Furnicuțele”, invitat Damian Drăghici. Ce ținută spectaculoasă a purtat Denise Rifai în cadrul emisiunii

Denise Rifai impresionează cu o ținută spectaculoasă în ediția „Furnicuțele” din 4 mai 2026, dedicată lui Damian Drăghici, plină de momente muzicale, surprize și emoție.

Episodul 11 din 4 mai 2026 al emisiunii „Furnicuțele” aduce în fața publicului povești mai puțin știute din viața artistului Damian Drăghici. Producătoarea emisiunii, Denise Rifai, a pregătit și de această dată o mulțime de surprize, alături de ajutoarele sale, Scamă și Blană, care au contribuit la atmosfera dinamică și plină de umor a show-ului.

Episodul a debutat cu un moment inedit: interpretarea piesei „Șaraiman”. Damian Drăghici, împreună cu o parte din trupa sa, a creat o atmosferă vibrantă încă din primele minute, oferind publicului un început spectaculos. Energia live-ului și ritmurile specifice au dat tonul unei ediții memorabile.

Denise Rifai și-a făcut apariția într-o ținută cu adevărat spectaculoasă, care nu a trecut neobservată. A fost pentru prima dată când producătoarea a ales să înceapă emisiunea într-un mod diferit, dorind să ofere un moment special telespectatorilor. Aceasta a purtat o rochie neagră, elegantă, cu trenă, care i-a pus în valoare silueta și i-a oferit o prezență impunătoare. În jurul taliei, a ales o eșarfă roșie decorată cu salbe de bănuți, un detaliu inspirat din stilul muzical al invitatului serii.

Elementul central al ținutei a fost o floare supradimensionată aplicată în zona pieptului. Trandafirul verde a atras toate privirile și a completat perfect întregul outfit, oferindu-i un aer sofisticat, dar și îndrăzneț. Accesoriile au fost alese cu grijă, în ton cu tematica serii, iar machiajul și coafura au întregit o apariție elegantă, demnă de un show de televiziune de primă clasă.

Damian Drăghici & Brothers sărbătoresc anul acesta 20 de ani de activitate, iar Denise Rifai s-a bucurat să aducă în platou o parte dintre momentele spectaculoase ale acestui parcurs. Artistul i-a prezentat pe câțiva dintre membrii trupei sale, vorbind despre colaborare, pasiune și drumul lor în muzică.

Ulterior, invitații au fost prezentați celor două „Furnicuțe”, iar Damian Drăghici a fost invitat la masa acestora, unde atmosfera s-a relaxat și mai mult. Denise Rifai a pregătit și o serie de invitați surpriză pentru artist, emoționându-l cu revederi neașteptate și mesaje speciale.

Atmosfera s-a transformat într-una plină de distracție, Damian Drăghici fiind provocat să participe la mai multe jocuri propuse de „Furnicuțe”. Umorul, spontaneitatea și energia pozitivă au transformat ediția într-una memorabilă, atât pentru invitați, cât și pentru telespectatori.

