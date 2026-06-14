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Ce salariu are Marian Godină. A dezvăluit totul la Furnicuțele

Marian Godină a vorbit despre salariul său la Furnicuțele. Ce a dezvăluit polițistul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 07:45 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 07:46
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Marian Godină a vorbit deschis despre viața sa personală și profesională în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a fost însoțit de soția sa, Georgiana.

Ce salariu are Marian Godină

Cei doi au oferit detalii mai puțin cunoscute despre începutul relației lor, despre familie, dar și despre momentele dificile prin care au trecut de-a lungul anilor.

Povestea lor a început într-un mod neașteptat. Marian a dezvăluit că a aflat de existența Georgianei după ce a văzut pe Facebook o postare legată de pensionarea tatălui acesteia din cadrul IPJ Brașov. Curios, a întrebat despre ea și astfel au început să vorbească online. Deși știau unul de celălalt, nu se cunoscuseră niciodată personal.

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La acea vreme, Marian lucra la Poliția Rutieră și spune că ceea ce l-a atras cel mai mult a fost faptul că Georgiana nu era impresionată de popularitatea lui. În schimb, ea își amintește că a apreciat educația și simțul umorului lui.

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Cei doi au povestit și cum a apărut celebrul nume de alint „Georgică”. Totul a pornit după un incident casnic amuzant, când Marian i-a scăpat accidental în cap o bucată de dulap. Pentru o perioadă, Georgiana a purtat o cască de protecție, iar de aici a apărut porecla care a rămas și astăzi în familie.

Cererea în căsătorie a avut loc pe 1 Decembrie și, după cum a mărturisit Marian, a ales să fie un moment clasic, petrecut în intimitatea casei lor. Înainte de a primi răspunsul dorit, polițistul spune că a insistat timp de patru luni.

Cât câștigă Marian Godină

Subiectul veniturilor lui Marian Godină stârnește frecvent curiozitatea publicului, mai ales că acesta este cunoscut atât pentru activitatea din Poliția Română, cât și pentru cărțile publicate și proiectele online. În cadrul emisiunii nu a fost dezvăluită o sumă exactă, însă Godină a vorbit despre avantajele pe care i le-a adus notorietatea.

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Acesta a precizat că succesul public vine la pachet cu oportunități pe care le apreciază și pentru care este recunoscător. De-a lungul timpului, pe lângă salariul de polițist, Marian Godină a obținut venituri și din vânzarea cărților sale, apariții publice și colaborări diverse.

Un alt subiect care a stârnit interes a fost pasiunea familiei pentru alpaca. Marian a povestit că totul a început după ce a văzut fotografia unui astfel de animal și a descoperit că în alte țări alpaca este crescută inclusiv ca animal de companie. Deși la început Georgiana făcea glume pe seama acestei pasiuni, ideea s-a transformat ulterior într-un proiect de suflet pentru familie.

Invitatul a vorbit și despre diferența dintre imaginea sa din mediul online și omul din viața reală. Dacă pe Facebook pare foarte direct și sigur pe sine, în realitate spune că este o persoană timidă. Chiar și experiența de stand-up a fost o încercare de a-și depăși teama de a vorbi în fața publicului.

Printre cele mai grele momente din carieră, Marian își amintește perioada în care textele sale au devenit virale. Convins că va fi felicitat de superiori, a avut parte în schimb de critici și umilințe. Cu toate acestea, situația s-a schimbat în timp, iar popularitatea sa a continuat să crească.

O surpriză emoționantă a fost apariția Corinei Judele, prietena sa din liceu, stabilită în prezent în Germania, unde lucrează ca medic psihiatru. Cei doi au demonstrat că poate exista o prietenie autentică între un bărbat și o femeie. Corina a povestit că Marian îi împărtășea adesea gândurile și experiențele sale și că, atunci când a cunoscut-o pe Georgiana, i-a spus direct că aceasta va deveni soția lui.

Astăzi, Marian Godină rămâne unul dintre cele mai cunoscute personaje publice din România, iar sinceritatea cu care vorbește despre viața sa continuă să fie apreciată de public.

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