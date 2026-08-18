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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența trăită la stână: „Cea mai frumoasă seară”

Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. La finalul zilei, concurenții au avut parte de o masă îmbelșugată cu brânzeturi, după experiențele trăite la stână. Vlad Huidu a fost impresionat de întreaga experiență și de lucrurile pe care le-a descoperit: „Am trăit cea mai frumoasă seară. Am învățat multe lucruri”.
Marti, 18.08.2026, 23:24
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:33 ”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:25 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito Watanabe și Sonny Medini: „Asta e munca mea favorită!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito Watanabe și Sonny Medini: „Asta e munca mea favorită!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:09 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă și să tundă oi

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă și să tundă oi

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:08 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 22:41 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși la muncă pe pista de motocross: „Câți nervi pe capul nostru!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși la muncă pe pista de motocross: „Câți nervi pe capul nostru!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 22:38 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul de vechituri: „Am învins pe merit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul de vechituri: „Am învins pe merit”

Logo show Marti, 18.08.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să vândă lenjerie intimă într-un târg de vechituri!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să vândă lenjerie intimă într-un târg de vechituri!

Logo show Marti, 18.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au de făcut concurenții

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au de făcut concurenții

Logo show Marti, 18.08.2026, 20:54 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin dormind într-un șifonier!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin dormind într-un șifonier!

Logo show Marti, 18.08.2026, 20:42 Mireasa, sezonul 14. Pe cine vede doamna Flori ca potențiale cupluri

Mireasa, sezonul 14. Pe cine vede doamna Flori ca potențiale cupluri

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Mircea a povestit detalii despre fosta relație! Concurentul este și tată!

Mireasa, sezonul 14. Mircea a povestit detalii despre fosta relație! Concurentul este și tată!

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:47
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