Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența trăită la stână: „Cea mai frumoasă seară”
Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. La finalul zilei, concurenții au avut parte de o masă îmbelșugată cu brânzeturi, după experiențele trăite la stână. Vlad Huidu a fost impresionat de întreaga experiență și de lucrurile pe care le-a descoperit: „Am trăit cea mai frumoasă seară. Am învățat multe lucruri”.
Marti, 18.08.2026, 23:24