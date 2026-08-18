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Vierme de la trupa Animal X, schimbat total în ultimii ani! Fanii au vrut să afle de ce a lipsit de la concert, dar au fost mirați

Descoperă cum arată azi Vierme de la Animal X și ce i-a surprins pe urmăritorii săi de pe Instagram.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 13:59 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 01:22
Descoperă cum arată azi Vierme de la Animal X | captura instagram.youtube
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După mai bine de 14 ani, trupa Animal X s-a reunit în cadrul unui festival extrem de cunoscut din Cluj și momentul a fost unul magic, ce a trezit din plin nostalgia fanilor. Formația care cucerea topurile cu piese precum Să pot ierta”, „Pentru ea”, „N-am crezut”, „Balada”, „Mai mult ca oricând” sau „Nisip purtat de vânt” a oferit publicului un show electrizant, însă nu s-a putut trece cu vederea faptul că Vierme (Laurențiu Penca) a lipsit de pe scenă.

Curioși, fanii au dorit să descopere care a fost motivul pentru care a absentat. Așa au putut descoperi cum arată acesta acum, ce pasiuni are, dar și în ce mod s-a transformat în ultimii ani.

Vierme de la trupa Animal X, schimbat total în ultimii ani! Fanii au vrut să afle de ce a lipsit de la concert, dar au fost mirați

Laurențiu Penca, știut de fanii săi drept Vierme de la Animal X, are în prezent vârsta de 42 de ani și s-a dovedit a fi un antreprenor de succes, chiar el fiind cel care a menționat faptul că a ajuns să aibă o afacere reușită, cu multe zerouri. Totuși, pare că în ultimii ani, acesta a început să aprecieze mai mult bucuria autentică venită din micile tabieturi din viața de zi cu zi.

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Vierme de la Animal X a recunoscut faptul că și-a format un obicei de a se trzi la ora 5 dimineața și de a porni spre faleză, acolo unde aleargă 5-10 kilometri pe zi, se plimbă cu un caiac, apoi se scaldă în mare, meditează, citește și încearcă să învețe ceva nou în fiecare zi. Se pare că această rutină și conectare cu natura îl ajută să fie mai disciplinat, mai fericit și mai liniștit. Mai mult decât atât, acesta a învățat să își aprecieze mai mult timpul și să îl valorifice mai inteligent în ceea ce privește starea lui de bine fizică și psihică.

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Nu cred că este greșit să te gândești la lucruri mărețe. Uneori chiar ajungem acolo. Dar mai cred că este esențial să vedem dacă aceste visuri aduc cu adevărat ceea ce este esențial și contează cu adevărat pentru noi (...) De multe ori alergăm după cai verzi”, a spus Laurențiu Penca, în cadrul unuia dintre clipurile sale de pe Instagram, semn că apreciază acum o viață simplă și autentică, cu familia, prietenii și micile bucurii ale vieții, departe de luxurile pe care le aprecia cândva.

„Acum conduc o Dacie, face același lucru, când conduceam mașină de lux nu eram mai fericit”, a recunoscut Vierme.

Deși și-ar fi dorit să participe la reuniunea trupei Animal X, acesta a lipsit din motive personale, ce l-au împiedicat să ajungă.

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