Hayden Panettiere, actrița cunoscută pentru rolurile din seriale precum „Heroes” și „Nashville”, a murit la vârsta de 36 de ani.

Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville | Profimedia Images

Moartea actriței a fost confirmată duminică seară de reprezentantul acesteia, într-o declarație transmisă publicației The Guardian, după ce informația fusese relatată inițial de postul american ABC News. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care le-a oferit o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o, precum și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane”, a transmis tatăl actriței, Skip Panettiere.

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Acesta a cerut discreție și intimitate pentru familie, „în timp ce încercăm să procesăm această pierdere de neimaginat”.

Născută în 1989, Hayden Panettiere a fost un copil-vedetă. Și-a început cariera de actriță la doar 11 luni, când a apărut într-o reclamă la jucării. La vârsta de nouă ani și-a făcut debutul pe marele ecran, dându-i voce personajului Dot din animația „A Bug’s Life”.

În anul 2000, a jucat în „Remember the Titans”, iar în 2004 a obținut primul său rol principal, interpretând-o pe fiica personajului jucat de Bill Pullman în filmul „Tiger Cruise”, produs de Disney Channel.

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Panettiere a devenit cunoscută în întreaga lume la vârsta de 17 ani, când a interpretat-o pe Claire Bennet, majoreta invulnerabilă din serialul „Heroes”. Producția, devenită un succes internațional, s-a desfășurat pe parcursul a patru sezoane, între 2006 și 2010, și a rămas cunoscută prin celebra replică: „Salvează majoreta, salvează lumea”.

Actrița a primit și două nominalizări la Globurile de Aur pentru interpretarea personajului Juliette Barnes, o vedetă problematică de muzică country, în serialul „Nashville”.

Unsprezece dintre piesele înregistrate de Panettiere pentru „Nashville” au ajuns în clasamentul Billboard Hot Country Songs, inclusiv două melodii interpretate alături de colega sa de platou, Connie Britton.

Panettiere a mai jucat rolul lui Kirby Reed în filmele „Scream 4”, lansat în 2011, și „Scream VI”, din 2023.

A vorbit deschis despre depresie și dependență

În 2014, actrița a devenit mamă. Fiica sa, Kaya Klitschko, s-a născut din relația cu fostul său logodnic, campionul ucrainean de box la categoria grea Wladimir Klitschko.

În 2018, Panettiere i-a acordat acestuia custodia deplină a fiicei lor, pentru a se concentra asupra recuperării după ceea ce ea a descris drept „un ciclu îngrozitor” de depresie, anxietate, alcoolism și abuz de substanțe.

„Nu știam unde se termina alcoolismul și unde începea depresia postpartum”, declara actrița într-un interviu din 2022. „M-am epuizat complet.”

În 2015, în timp ce filma „Nashville”, Panettiere a intrat într-un centru de reabilitare. Experiențele sale personale au ajuns ulterior să influențeze și unele dintre poveștile serialului.

„Nu a fost ușor și au existat multe suișuri și coborâșuri. Dar nu regret nici măcar cele mai urâte lucruri care mi s-au întâmplat. Mă simt incredibil de împlinită. Și simt că am primit o a doua șansă”, declara ea pentru revista People în 2022, arată acest site.

La începutul acestui an, actrița și-a publicat memoriile, intitulate „This Is Me: A Reckoning”, în care a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în fața celebrității, depresia postpartum, dependență și procesul de recuperare.

În carte, Panettiere a povestit și despre legătura problematică pe care a ajuns să o facă între actorie și iubire. Ea explica faptul că, fiind lăudată constant pentru reacțiile sale dramatice, ajunsese în mod inconștient să asocieze catastrofa cu afecțiunea și aprecierea.

În luna mai, actrița a acordat un interviu emoționant podcasterului Jay Shetty, în care a vorbit despre fiica sa.

„Îmi voi dori întotdeauna să fie aici. Îmi este mereu dor de ea. Întotdeauna voi vrea să o țin în brațe, dar pur și simplu aceasta este situația vieții mele în acest moment”, spunea ea, adăugând că are încredere că, în viitor, va avea o relație apropiată și o legătură specială cu fiica sa.

Hayden Panettiere lasă în urmă doi părinți: tatăl său, Skip Panettiere, și mama sa, Lesley Vogel, care i-a fost și manager.

Fratele actriței, Jansen Panettiere, a murit subit în 2023, la vârsta de 28 de ani. Cauza decesului a fost cardiomegalia, respectiv o inimă mărită, asociată cu complicații ale valvei aortice.