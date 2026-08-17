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Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu inteligenta artificială

Dorian Popa a publicat o fotografie cu soția lui plajă, însă mulți au observat că poză este editată cu inteligența artificială. Ce reacție a avut artistului, după ce fanii l-au prins.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 17:56 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 20:18
Descoperă ce detaliu au observat imediat fanii la poza publicată de Dorian Popa | Antena 1
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Celebrul artist Dorian Popa a publicat o imagine realizată la plajă, în care apare alături de soția lui. În loc ca atenția să se concentreze pe peisajul superb sau pe siluetele de invidiat, privirile multora au fost ațintite asupra unui detaliu de la picioarele celor doi.

Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut artistul, după ce a fost prins de fani că și-a editat fotografiile cu inteligența artificială.

Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu inteligenta artificială

Recent, Dorian Popa a publicat o fotografie în care apare bucurându-se de o zi la malul mării, alături de superba sa soție. Artistul i-a provocat pe urmăritorii săi să spună unde este locul din imagine și nu puțini au fost cei care au încercat să ghicească.

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„This beach tho 🌊🌊🌊 unde credeti ca e plaja❓cel mai tare comm intra pe story 🤣🤣🤣”, a scris Dorian Popa în dreptul fotografiilor publicate pe pagina sa oficială de Instagram.

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Totuși, nu peisajul de vis sau siluetele de invidiat au atras imediat atenția.

Un detaliu ce a atras imediat atenția internauților a fost faptul că artistul și soția sa par să aibă mai multe degete la picioare, cel mai probabil din cauza utilizării unui program de inteligență artificială pentru a edita imaginea.

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„O să-ți prindă bine nămolul pentru problema de la piciorul stâng. Multă sănătate!”, „Cernobîl, după degetele de la picioare 😁”, „Ce e cu picioru ăla 😮😮😮😮”, „Câte degete ai vărule la picior”, „Câte degete ai vărule la picior”, „Toți ochii pe piciorul lui Dorian 😂😂😂😂”, iată doar o parte din multele reacții avute de internauți.

„Plaja ca plaja, dar câte degete ai la piciorul stâng frate?”, a fost reacția unuia dintre internauții cu spirit de observație.

„Am membrana interdigitala ca sa'not mai bine johnescuuu 🤣🤣🤣”, a fost replica de milioane a cântărețului, care a ales să facă haz de necaz după ce a fost prins că a folosit inteligența artificială pentru a-și edita fotografiile publicate pe Instagram.

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