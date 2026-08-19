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Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii

Știu să cucerească, dar și să treacă neobservate, la nevoie. Știu să asculte, să ofere sfaturi și să fie umărul pe care se poate plânge. Știu să fie sexi, dar și elegante, feminine, dar și sigure pe ele. Ispitele feminine de la Insula Iubirii sunt cele pe care vrei să le cunoști și să le descoperi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 10:02 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 10:05
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Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii | Antena 1
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Până la premiera din 4 septembrie, astăzi, este momentul prezentării oficiale pentru ultimele trei din cele zece!

Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii

O româncă stabilită în Spania a devenit cunoscută, odată cu ediția de acolo, pentru povestea cu cel mai cunoscut concurent – Montoya! Cei care nu o știau, au descoperit-o și apreciat-o, iar acum este vremea să apară în ediția românească! Ea este Gabriella Barbu, ispita lui Montoya, are 28 de ani, este scorpion și este creator de conținut. Surprinde din prima cu frumusețea, iar apoi te câștigă cu modul ei de a fi și cu starea bine pe care o aduce, la fiecare apariție. Acum, vrea să-și scrie noua poveste, în țara în care s-a născut!

Citește și: E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii

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La 30 de ani, Oana Rusu este în zodia fecioară, pasionată de make up și acreditată în acest domeniu, iar acum vrea să trăiască o nouă experiență în viața ei. Știe că are nevoie de oameni frumoși în jurul ei, pentru a trăi și ea la cote înalte, și asta vrea să găsească în acest format: ”vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”.

Cea mai tânără apariție a sezonului are doar 24 de ani, este rac și este cunoscută din mediul online, fiind un creator de conținut apreciat de urmăritori – Rebecca Toma! A mai fost în alte show-uri TV, dar știe că acesta este cel care îi va aduce fix ce avea nevoie și o va face să se schimbe, cu adevărat: ”Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”.

Lista ispitelor feminine este, de acum, completă! Se cunosc cei 20 de oameni frumoși și speciali care vor fi tentațiile celor din cupluri. Cine va scrie povești, urmează să descoperim curând!

De luni, în fiecare zi din următoarea săptămână, câte un cuplu va fi prezentat, oficial, iar primele detalii despre ei vor deveni cunoscute! Sezonul MAXIM Insula Iubirii începe din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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