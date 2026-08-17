Ce dietă are Donald Trump. Burgerii și cartofii prăjiți nu lipsesc niciodată în timpul călătoriilor

Secretarul american al Sănătății a dezvăluit detalii despre alimentația lui Donald Trump în timpul călătoriilor cu avionul prezidențial.

Robert F. Kennedy Jr. a vorbit, recent, despre preferința lui Donald Trump pentru fast-food. Potrivit acestuia, în avionul prezidențial ajung cantități însemnate de mâncare de la McDonald’s, comandată pentru președinte și echipa sa.

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Ce mâncare consumă Donald Trump

În timpul călătoriilor sale, Donald Trump optează frecvent pentru mâncare de tip fast-food, iar această preferință nu ar fi una întâmplătoare, potrivit unei surse.

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În timpul unui podcast, Robert F. Kennedy Jr. a povestit că președintele american are o preocupare constantă legată de posibilitatea unei intoxicații alimentare, așa că alege să comande de la restaurantele cunoscute la nivel național.

Dincolo de aceste răsfățuri culinare, Kennedy susține că Donald Trump are, în general, o alimentație bună. Poziția adoptată acum pare mult mai pozitivă decât cea exprimată în trecut.

În perioada campaniei prezidențiale din noiembrie 2024, Secretarul american al Sănătății avea un discurs mult mai dur la adresa obiceiurilor culinare ale lui Donald Trump. Printre altele, el susținea că alimentele consumate în timpul zborurilor cu avionul privat ar fi fost de o calitate atât de slabă încât le compara cu „otravă”, mai notează sursa citată mai sus.

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Ce mănâncă Donald Trump când se află la Casa Albă

Robert F. Kennedy Jr. a mai dezvăluit că alimentația lui Donald Trump ar fi complet diferită atunci când acesta se află la Casa Albă sau la proprietatea sa din Mar-a-Lago.

În acele momente, președintele american ar avea acces la preparate de calitate, pregătite din ingrediente proaspete, inclusiv produse care provin din surse locale.

Cu toate acestea, deplasările lui Donald Trump sunt destul de frecvente, astfel că situațiile în care el recurge la mâncare de tip fast-food nu ar fi chiar atât de rare, mai notează sursa citată mai sus.