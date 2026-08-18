Daniela Iliescu vorbea, în trecut, despre relația specială pe care o are cu părinții săi, care i-au oferit multă independență și încredere în sine. Iată ce mesaj superb i-a transmis soția lui Culiță Sterp mamei sale, cu ocazia zilei de naștere! Artistul a intervenit și el.

Daniela Iliescu, imagini rare și emoționante cu mama sa, de ziua ei de naștere. Cum arăta soția lui Culiță Sterp în copilărie | Captură Instagram

Fire discretă, Daniela Iliescu postează rar imagini cu părinții săi. Însă, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, soția lui Culiță Sterp a marcat momentul cu o postare emoționantă în mediul online. Ea a împărtășit cu fanii mai multe imagini în care apare alături de cea care i-a dat viață, dar și cu momente din copilăria ei.

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Mesajul emoționant transmis de Daniela Iliescu pentru mama sa, de ziua ei de naștere. Cum a reacționat Culiță Sterp

Cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Daniela Iliescu a făcut o postare emoționantă în mediul online. Soția lui Culiță Sterp a dezvăluit mai multe imagini speciale cu mama sa, dar și cu ea de când era mică.

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„Azi e ziua mamei mele, ființa care mi-a dat viață, care m-a învățat bunătatea, m-a sprijinit, m-a învățat ce frumos e să faci surprize, m-a învățat să fiu calmă, să mă abțin în anumite situații, m-a învățat că viața e și mai frumoasă atunci când călătorești, dar cel mai important lucru pe care l-am văzut la ea, e cum să fiu o mamă bună pentru copiii mei.

Ea e cea care e mereu alături de noi, care se gândește la toate detaliile, care știe unde ne sunt lucrurile, care are grijă de noi chiar și de departe.

Mai e și persoana care îmi trimite atât de multă inspirație în ceea ce fac, locuri unde să călătoresc sau ținute frumoase care mi se potrivesc.

Fără tine n-aș fi fost unde sunt azi, fără tot ce m-ai învățat, fără clipele în care te-ai lăsat pe tine de o parte ca să fii acolo pentru noi.

Cer de la Dumnezeu pentru tine zile senine și sănătate să ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă viața. Iar de la tine mi-aș dori să te pui mai mult pe primul loc, pentru ca meriți!

La mulți ani, mămica mea iubită! Te iubesc și te prețuiesc mai mult decât pot să exprim în cuvinte”, a fost mesajul transmis de Daniela Iliescu în mediul online.

Culiță Sterp a comentat și el la postarea emoționantă, lăsând un mesaj care a topit inimile tuturor.

„Dragostea vieții mele și a doua mea mamă! Vă iubesc din toată inima mea!”, a scris acesta.

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Cum se înțelege Daniela Iliescu cu părinții săi

Daniela Iliescu a dezvăluit că are o relație extrem de strânsă cu părinții ei, care i-au oferit o mare libertate încă din adolescență. Drept urmare, la 12 ani, soția lui Culiță Sterp a fost lăsată să plece singură într-un tur al Europei, experiență care a ajutat-o să devină independentă.

„Părinții mei mi-au insuflat dragostea asta mare pentru călătorii, ne-au dus peste tot, pe unde au putut, pe mine și pe fratele meu. Acum s-a întors roata și îmi place să-i iau eu peste tot cu mine, să-i văd că se bucură. Avem o relație strânsă și specială! Când am plecat, peste mări și țări, în SUA, m-au încurajat foarte mult. Iar la 12 ani au avut încredere să mă lase să plec singură într-un tur al Europei. Sunt niște părinți deschiși și exact așa vreau să fiu și eu cu Milan, să am încredere să-l trimit, la 12 ani, singur, în altă țară”, a declarat Daniela Iliescu pentru Revista Viva.