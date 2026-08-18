Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Daniela Iliescu, imagini rare și emoționante cu mama sa, de ziua ei de naștere. Cum arăta soția lui Culiță Sterp în copilărie

Daniela Iliescu, imagini rare și emoționante cu mama sa, de ziua ei de naștere. Cum arăta soția lui Culiță Sterp în copilărie

Daniela Iliescu vorbea, în trecut, despre relația specială pe care o are cu părinții săi, care i-au oferit multă independență și încredere în sine. Iată ce mesaj superb i-a transmis soția lui Culiță Sterp mamei sale, cu ocazia zilei de naștere! Artistul a intervenit și el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 10:56 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 11:08
Daniela Iliescu, imagini rare și emoționante cu mama sa, de ziua ei de naștere. Cum arăta soția lui Culiță Sterp în copilărie | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fire discretă, Daniela Iliescu postează rar imagini cu părinții săi. Însă, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, soția lui Culiță Sterp a marcat momentul cu o postare emoționantă în mediul online. Ea a împărtășit cu fanii mai multe imagini în care apare alături de cea care i-a dat viață, dar și cu momente din copilăria ei.

Citește și: Culiță Sterp și Daniela Iliescu, surpriză uriașă pentru fiul lor. Unde l-au dus pe Milan: „E vârsta la care se poate bucura real”

Mesajul emoționant transmis de Daniela Iliescu pentru mama sa, de ziua ei de naștere. Cum a reacționat Culiță Sterp

Cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Daniela Iliescu a făcut o postare emoționantă în mediul online. Soția lui Culiță Sterp a dezvăluit mai multe imagini speciale cu mama sa, dar și cu ea de când era mică.

Articolul continuă după reclamă

„Azi e ziua mamei mele, ființa care mi-a dat viață, care m-a învățat bunătatea, m-a sprijinit, m-a învățat ce frumos e să faci surprize, m-a învățat să fiu calmă, să mă abțin în anumite situații, m-a învățat că viața e și mai frumoasă atunci când călătorești, dar cel mai important lucru pe care l-am văzut la ea, e cum să fiu o mamă bună pentru copiii mei.

Ea e cea care e mereu alături de noi, care se gândește la toate detaliile, care știe unde ne sunt lucrurile, care are grijă de noi chiar și de departe.

Mai e și persoana care îmi trimite atât de multă inspirație în ceea ce fac, locuri unde să călătoresc sau ținute frumoase care mi se potrivesc.

Fără tine n-aș fi fost unde sunt azi, fără tot ce m-ai învățat, fără clipele în care te-ai lăsat pe tine de o parte ca să fii acolo pentru noi.

Cer de la Dumnezeu pentru tine zile senine și sănătate să ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă viața. Iar de la tine mi-aș dori să te pui mai mult pe primul loc, pentru ca meriți!

La mulți ani, mămica mea iubită! Te iubesc și te prețuiesc mai mult decât pot să exprim în cuvinte”, a fost mesajul transmis de Daniela Iliescu în mediul online.

Culiță Sterp a comentat și el la postarea emoționantă, lăsând un mesaj care a topit inimile tuturor.

„Dragostea vieții mele și a doua mea mamă! Vă iubesc din toată inima mea!”, a scris acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imagini adorabile cu fiica și fiul lui Culiță Sterp, din vacanță. Cum a fost surprins Milan alături de surioara lui, Miray

Cum se înțelege Daniela Iliescu cu părinții săi

Daniela Iliescu a dezvăluit că are o relație extrem de strânsă cu părinții ei, care i-au oferit o mare libertate încă din adolescență. Drept urmare, la 12 ani, soția lui Culiță Sterp a fost lăsată să plece singură într-un tur al Europei, experiență care a ajutat-o să devină independentă.

„Părinții mei mi-au insuflat dragostea asta mare pentru călătorii, ne-au dus peste tot, pe unde au putut, pe mine și pe fratele meu. Acum s-a întors roata și îmi place să-i iau eu peste tot cu mine, să-i văd că se bucură. Avem o relație strânsă și specială! Când am plecat, peste mări și țări, în SUA, m-au încurajat foarte mult. Iar la 12 ani au avut încredere să mă lase să plec singură într-un tur al Europei. Sunt niște părinți deschiși și exact așa vreau să fiu și eu cu Milan, să am încredere să-l trimit, la 12 ani, singur, în altă țară”, a declarat Daniela Iliescu pentru Revista Viva.

Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu inteligenta artif...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! „Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum!
Observatornews.ro
Antena 3 Un turist a făcut grătar în Creta, în vila în care era cazat, iar câteva ore mai târziu a fost arestat Un turist a făcut grătar în Creta, în vila în care era cazat, iar câteva ore mai târziu a fost arestat
SpyNews A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu inteligenta artificială
Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce dietă are Donald Trump. Burgerii și cartofii prăjiți nu lipsesc niciodată în timpul călătoriilor
Ce dietă are Donald Trump. Burgerii și cartofii prăjiți nu lipsesc niciodată în timpul călătoriilor
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x