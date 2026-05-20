Copiii lui Bogdan de la Ploiești, apariție delicioasă la „Furnicuțele”. Franco și Tiago, show total în fața lui Denise Rifai

Bogdan de la Ploiești a fost invitatul emisiunii Furnicuțele, acolo unde a surprins pe toată lumea alături de copiii săi. Micuții au avut câteva momente superbe.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 19:00
Bogdan de la Ploiești a fost invitat în emisiunea Furnicuțele prezentată de îndrăgita Denise Rifai. A avut alături oameni dragi, printre care părinții săi, iubita Vanessa, dar și copiii săi.

Copiii lui Bogdan de la Ploiești, apariție delicioasă la „Furnicuțele”

Artistul a povestit cum în copilărie a jucat fotbal timp de 10 ani, însă la vârsta de 14 ani le-a spus părinților săi că își dorește să cânte și să devină un artist. Astăzi, visul său i s-a îndeplinit cu adevărat și este iubit și îndrăgit de o țară întreagă.

Melodiile sale ajung întotdeauna pe primele locuri în topuri, iar Bogdan de la Ploiești ( BDLP) cu siguranță nu mai are nevoie de nici o introducere. Cu toate acestea, în afară de momentele când artistul publică fotografii cu copiii săi, fanii nu i-au văzut pe micuți în emisiuni televizate.

Denise Rifai i-a adus în platou pe micuții Tiago și Franco, iar aceștia au îndulcit fiecare clipă. Fiecare, pe rând, și-a expus dorințele în legătură cu tatăl lor celebru.

Amândoi au povestit cum petrec timp la piscină cu Bogdan de la Ploiești și cum aceștia îi aduce pe scenă atunci când are spectacole. BDLP a subliniat că își dorește să le insufle celor mici ideea că banii se câștigă prin muncă.

Atunci când au fost întrebați pe cine iubesc mai mult, au menționat că tatăl este preferatul lor pentru că este familia lor. Tiago și Franco au mărturisit că ascultă muzica pe care o cântă Bogdan de la Ploiești. Copiii artistului practică fotbal, dar și canto și pian.

„Marea lui supărarea e că de ce nu intră de la început până la sfârșit.”, a povestit Bogdan de la Ploiești în legătură cu fiul său cel mare care și-ar dori să cânte împreună cu tatăl său fiecare melodie.

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit dacă își mai dorește copii

În prezent, artistul formează un cuplu cu Vanessa, noua sa parteneră. A dezvăluit că și-ar mai dori copii, mai ales acum că a întâlnit femeia perfectă cu care poate să înceapă o viață nouă. De asemenea, Bogdan de la Ploiești a subliniat că următorul copil ar fi de preferat să fie o fetiță.

BDLP a recunoscut fără să-i fie teamă faptul că este mândru de ceea ce a realizat până în prezent, atât din punct de vedere personal cât și profesional.

„Întotdeauna îmi găsesc echilibrul și timpul pentru a avea parte de momente frumoase și pentru inima mea.”, a transmis artistul.

„Furnicuțele", invitat Bogdan de la Ploiești. Prima oară când artistul apare alături de Vanessa într-o emisiune...
