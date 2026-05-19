„Furnicuțele”, invitat Wargha Enayati. Care este cel mai scump obiect al Reginei Maria pe care îl are în colecție

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitat a fost Wargha Enayati. Acesta a vorbit despre pasiunea sa pentru obiectele Reginei Maria și care este motivul pentru care le are în colecție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 17:14
Invitatul în emisiunea Furnicuțele, Wargha Enayati a vorbit despre viața sa, modul în care a ajuns în România și pasiunea sa pentru obiectele care au aparținut Reginei Maria a României.

Care este cel mai scump obiect al Reginei Maria pe care îl are în colecție

Doctor cardiolog de origine iraniană, născut în Germania, și-a dorit să vină în România pentru a studia medicina. Se află în țara noastră încă din 1983. A dezvăluit că a îmbrățișat credința Bahá'í, o religie pe care Regina Maria a României a adus-o la cunoștință în vremea sa.

Astfel, după ce a făcut mai multe cercetări în acest sens, a ajuns să colecționeze obiecte care i-au aparținut Reginei Maria. Printre acestea se numără carnetul de conducere al acesteia, dar și un album de cărți poștale. Acesta din urmă datează din 1985 și a valorat 5 mii de euro.

Credința Bahá'í, pe care doctorul Wargha Enayati a îmbrățișat-o și care a fost promovată de către Regina Maria la vremea sa, este o religie tânără, așa cum a numit-o chiar medicul. Are 150 de ani și este recunoscută la nivel mondial. Fiind student la medicină, și-a dorit să vină în România și să afle mai multe despre Regina Maria și felul în care aceasta a acceptat această religie.

Carnetul de conducere al Reginei l-a adus chiar și în platoul emisiunii Furnicuțele, acolo unde l-a și arătat la cameră.

A povestit cum tatăl său, medic ginecolog în Germania, a lucrat până la vârsta de 88 de ani.

„În 2019 a aflat că are un cancer și el știa ce înseamnă, dar pentru mine au fost interesante ultimele 3 luni, a fost o lecție față de moarte.”, a povestit domnul doctor.

Cum și-a început doctorul Wargha Enayati cariera medicală în România

În anul 1995 a deschis primul cabinet la Piața Unirii și a adus de asemenea primele abonamente medical și primul spital privat, prima maternitate privată. A fost visul său să ofere numele Regina Maria primului spital privat din țara noastră.

„Am avut o afacere de covoare și acolo am învățat relaționarea cu oamenii, cu clienții.”, a povestit acesta.

Cu toate că locuiește de multă vreme în România, a recunoscută că pentru omul Wargha Enayati „acasă” înseamnă Germania. Cu toate acestea, în copilărie nu i-a fost ușor, mai ales când s-a aflat pe băncile școlii, când copiii îl batjocoreau.

„Mie îmi era frică de pauze. Am rămas traumatizat și de aceea sentimentul de dreptate față de minorități.”, a spus doctorul Enayati.

