Dana Săvuică a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, atunci când a rămas fără bani. Ce s-a întâmplat.

Cum a rămas Dana Săvuică fără bani și ce a făcut ca să depășească acel moment: "Am tras îngrozitor..." | antena 1

Dana Săvuică a vorbit deschis despre una dintre perioadele dificile din viața sa, când s-a confruntat cu probleme financiare și a fost nevoită să facă eforturi mari pentru a-și achita ratele. Vedeta a povestit că situația a apărut după ce a încheiat un contract cu o televiziune și a ajuns să depindă prea mult de o singură sursă de venit.

Deși este cunoscută pentru aparițiile sale publice și pentru proiectele în care s-a implicat de-a lungul timpului, Dana Săvuică a recunoscut că nici ea nu a fost ferită de momentele în care banii nu au mai fost suficienți. Experiența a fost una dificilă, însă spune că a ajutat-o să devină mai puternică și să privească lucrurile diferit.

Dana Săvuică, despre perioada în care a avut probleme financiare

Întrebată dacă a rămas vreodată fără bani, Dana Săvuică a explicat că astfel de situații pot apărea atunci când o persoană își asumă cheltuieli mai mari decât își permite. În cazul său, dificultățile au fost legate de un contract încheiat cu o televiziune și de faptul că a mizat prea mult pe o singură oportunitate profesională.

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Vedeta a mărturisit că a muncit foarte mult pentru a putea să își plătească ratele și că perioada respectivă a pus-o la încercare.

„Omul rămâne fără bani când se întinde mai mult decât îi e plapuma”, a explicat Dana Săvuică, vorbind despre lecțiile pe care le-a învățat din acea experiență.

Aceasta a recunoscut că a tras din greu pentru a-și onora obligațiile financiare, însă consideră că tot ce a trăit a călit-o și a ajutat-o să fie mai atentă la deciziile pe care le ia.

Dana Săvuică a vorbit și despre felul în care privește succesul altor femei. Spune că nu obișnuiește să invidieze pe nimeni, chiar dacă uneori observă persoane care par să obțină lucruri importante mult mai ușor decât a făcut-o ea.

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Vedeta consideră că fiecare om are propriul drum și a subliniat că nu a ales niciodată scurtăturile pentru a ajunge acolo unde și-a dorit.

Ce spune Dana Săvuică despre viața sa de acum

În prezent, Dana Săvuică se implică în numeroase proiecte și recunoaște că uneori își asumă mai multe responsabilități decât poate gestiona fără stres. Spune că și-ar dori să aibă mai mult timp la dispoziție și că încearcă să își organizeze cât mai bine activitățile.

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Întrebată ce nu poate cumpăra cineva indiferent de câți bani are, vedeta a răspuns că sănătatea este cel mai important lucru. De asemenea, a recunoscut că unul dintre defectele sale este faptul că încă are așteptări idealiste.

Cu toate acestea, Dana Săvuică spune că este fericită cu viața pe care și-a construit-o, deoarece, indiferent de dificultățile întâmpinate, a fost un drum ales de ea.