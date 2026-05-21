„Furnicuțele”, invitat Dani Oțil. Trei momente în care a fost copleșit de emoții în fața lui Denise Rifai

Invitat în emisiunea Furnicuțele a fost Dani Oțil. Acesta și-a arătat o latură pe care aproape niciodată nu a afișat-o pe micile ecrane.

Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 15:33
Dani Oțil a povestit despre momentul în care i-a cumpărat soției sale o mașină, atunci când aceasta a împlinit 30 de ani. Cu toate acestea, clipa în care i-a dăruit cadoul nu a fost lipsită de amuzament. Acesta i-a oferit mai întâi o cutie în care era o mașinuță de jucărie, dar și cheia adevăratei mașini.

Prezentatorul de la Neatza a dezvăluit că i-a fost foarte greu să îi facă o surpriză unei femei atât de organizate precum este Gabriela, soția sa. Totul s-a întâmplat înainte de a o cere în căsătorie. A recunoscut că a plâns după una dintre despărțiri și că a avut doar două relații serioase înainte de a fi cu soția sa.

Când s-a născut fiul său, Dani Oțil i-a scris acestuia o scrisoare, iar Denise Rifai a citit-o în emisiunea Furnicuțele. Acesta moment l-a făcut pe îndrăgitul prezentator să izbucnească în lacrimi. A dezvăluit că mereu se gândește la situațiile pe care le-ar putea face greșit în creșterea fiului său.

A recunoscut că tatăl său este un om „plângăcios”, și de aici felul în care s-a arătat ca niciodată în emisiunea Furnicuțele.

„Aș vrea să fie fericit și prost, dar fericit.”, a transmis Dani Oțil atunci când a dezvăluit cum i-ar plăcea să fie fiul său, Tiago, în viitor. Cu mintea de acum, prezentatorul de la Neatza a spus că nu și-ar mai pierde vremea.

Și-ar dori, de asemenea, să mai poată să-și vadă toți bunicii „vii” încă o dată. A recunoscut că părinților să-i le-ar spune „iartă-mă”, asta pentru că de-a lungul timpului a petrecut puțin timp cu ei.

Dani Oțil a vorbit despre fratele său la Furnicuțele

În partea din emisiunea Furnicuțele denumită „Lucrare de control”, Dani Oțil a vorbit și despre fratele său, Dorin.

„Am trăit în umbra lui, a fost sportiv de performanță. Toată viața a arătat mai bine ca mine, a fost gimnast. El este calculat, harnicul. Sunt sute de lucruri pe care eu nu le-aș face niciodată. De fiecare dată când mă văd cu el, îmi stă pe limbă.”, a povestit Dani Oțil.

A recunoscut faptul că în ciuda a situațiilor care s-au întâmplat în viața lor, el câștigă mult mai bine decât fratele său, iar asta nu i se pare „drept”. Cu toate că i s-a spus în repetate rânduri că n-are șanse în anumite contexte, Dani Oțil și-a pavat drumul.

