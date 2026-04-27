„Furnicuțele”, cum arată soția lui Romică Țociu și cum l-a luat la roast. Mesajul cu subînțeles al artistului pentru Nicoleta

Romică Țociu nu a venit singur la show-ul Furnicuțele, ci însoțit de soția sa, Nicoleta. Ce a avut aceasta de declarat.

„Furnicuțele", cum arată soția lui Romică Țociu și cum l-a luat la roast

În episodul 6 din emisiunea Furnicuțele, Romică Țociu a venit însoțit alături de soția Nicoleta. Aceasta, împreună cu artistul, au oferit o perspectivă diferită și personală asupra a ceea ce se întâmplă dincolo de micile ecrane.

Nicoleta, dar și Romică Țociu, și-au readus aminte de prima lor întâlnire, o întâmplare care parcă le este la fel de clară în minte ca atunci când s-a întâmplat. De asemenea, pare a fi scenariul unui film de dragoste.

Romică Țociu și Nicoleta s-au cunoscut la finalul unui spectacol, atunci când ea a fost cea care s-a apropiat de artist pentru a-i cere un autograf.

„Aveți o căsnicie care cam durează.”, a spus Denise Rifai. În casa lui Romică Țociu, atmosfera este una lejeră, după cum singur a declarat. Artistul a subliniat că nu este o persoană „tipicară”. Nicoleta, soția lui Romică Țociu, a venit în cadrul emisiunii.

„Mulțumesc că ai chemat-o.”, a spus Romică Țociu. Atunci când își dorește să plece în oraș cu prietenii, Nicoleta este foarte atentă.

„I-am cerut un autograf, a ridicat privirea, m-a scanat.”, a povestit soția lui Romică Țociu despre prima lor întâlnire.

Care au fost următorii pași în relația lui Romică Țociu cu soția Nicoleta

Soția artistului povestește cum acesta a „scanat-o” atunci când a văzut-o pentru prima oară pentru a vedea dacă se încadrează în „standardele” pe care acesta le căuta.

„Dacă sunt aici, înseamnă că mă încadrez.”, a spus Nicoleta. Romică Țociu își aduce aminte că soția să se afla cu o prietenă la spectacolul unde a venit să-l vadă pentru prima oară, iar el i-a transmis că poate să vină la cabina sa pentru a sta de vorbă.

Furnicuțele i-au spus lui Romică Țociu că Nicoleta a fost muza sa de-a lungul timpului.