Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a ajuns să arate grădinarul chipeș din „Neveste disperate”. De ce a fost concediat după primul sezon

Cum a ajuns să arate grădinarul chipeș din „Neveste disperate". De ce a fost concediat după primul sezon

Actorul Jesse Metcalfe a dezvăluit recent care a fost motivul pentru care a fost concediat după primul sezon al serialul „Neveste disperate”.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Aprilie 2026, 11:15 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 14:49
Galerie
De ce grădinarul atrăgător din „Neveste disperate" a fost concediat după primul sezon. Jesse Metcalfe, dezvăluiri despre rol

Actorul în vârstă de 47 de ani a făcut mai multe dezvăluiri sincere despre rolul care l-a făcut celebru, în cadrul podcastului „Not Skinny But Not Fat”, găzduit de Amanda Hirsch.

​„Am fost concediat din filmul <<Desperate Housewives>> (Neveste disperate)”, a spus Jesse Metcalfe, care a jucat rolul grădinarului atrăgător John Rowland în sezonul 1 al serialului, potrivit dailymail.co.uk.

„După primul sezon, nu știau exact încotro să ducă povestea personajului meu”, a povestit Jesse despre rolul care l-a transformat într-un sex-simbol la Hollywood, mai transmite sursa citată mai sus.

Nominalizările la Teen Choice Awards în 2005 și trofeul pentru „Star debut” i-au confirmat statutul.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Eva Longoria, actrița din celebrul serial "Neveste disperate", a pus pe jar imaginația fanilor cu noua ei apariție. Cum arată

Grădinarul atrăgător din „Neveste disperate” a făcut dezvăluiri sincere despre rolul care l-a făcut celebru

Jesse Metcalfe și-a amintit că Marc Cherry, creatorul serialului, i-a spus: „Acesta nu e <<Desperate House Gardeners>> (Grădinari disperați), e <<Desperate Housewives>> (Neveste disperate), așa că nu vei mai fi un personaj principal”, potrivit dailymail.co.uk.

Cu toate acestea, actorul a văzut partea bună a lucrurilor, mai ales că, la acel moment, primise deja o ofertă pentru rolul principal din comedia „John Tucker Must Die”.

„M-am gândit: bine, nicio problemă. O să fiu vedetă de film”, a spus el, râzând. „Pur și simplu am încercat să mă bucur de moment, știi, pentru că acel serial m-a propulsat instant, aveam totul asupra mea și doar mă bucuram de tot”, a adăugat Jesse Metcalfe, potrivit sursei citate mai sus.

După ce a fost concediat, actorul a revenit ca invitat în sezoanele următoare.

Mai târziu, în anul 2021, Jesse Metcalfe a dezvăluit că statutul de sex-simbol l-a făcut să simtă presiunea de a-și menține fizicul impecabil.

Citește și: A fost un sex-simbol al anilor '90! Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor din „Renegatul”

„A fi un sex-simbol ține foarte mult de rolurile pe care le joci, iar rolurile mele m-au urcat pe un piedestal”, a declarat el pentru revista i-D a publicației Vice, potrivit Page Six, citat de o sursă.

„Dar aspectul meu fizic a fost, de asemenea, criticat și disecat de foarte mulți oameni din presă. Să fii fără tricou în fiecare episod din <<Neveste Disperate>> aducea multă presiune. Trebuie să fii în cea mai bună formă posibilă și apoi, între proiecte, toată lumea se așteaptă să rămâi în aceeași formă 24/7, 365 de zile pe an”, a continuat el.

+17
Mai multe fotografii

„Nu e realist. De aceea paparazzii prind actorii între proiecte cu câteva kilograme în plus, pentru că și ei au nevoie de pauză, chiar și de la antrenamente”, a mai dezvăluit actorul.

Cum arată casa cu două etaje în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vila impresionantă are șapte camere...
Înapoi la Homepage
AS.ro A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare! A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare!
Observatornews.ro Momentul în care Trump e evacuat de Secret Service, după incidentul de la hotelul Washington Hilton Momentul în care Trump e evacuat de Secret Service, după incidentul de la hotelul Washington Hilton
Antena 3 Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
SpyNews Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum arată casa cu două etaje în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vila impresionantă are șapte camere
Cum arată casa cu două etaje în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vila impresionantă are șapte camere
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu ajung”
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta!
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta! BZI
Horoscopul lunii mai 2026: Cine va avea noroc în dragoste și cine își va asuma riscuri?
Horoscopul lunii mai 2026: Cine va avea noroc în dragoste și cine își va asuma riscuri? Jurnalul
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x