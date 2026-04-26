Cum a ajuns să arate grădinarul chipeș din „Neveste disperate”. De ce a fost concediat după primul sezon

Actorul Jesse Metcalfe a dezvăluit recent care a fost motivul pentru care a fost concediat după primul sezon al serialul „Neveste disperate”.

Actorul în vârstă de 47 de ani a făcut mai multe dezvăluiri sincere despre rolul care l-a făcut celebru, în cadrul podcastului „Not Skinny But Not Fat”, găzduit de Amanda Hirsch.

​„Am fost concediat din filmul <<Desperate Housewives>> (Neveste disperate)”, a spus Jesse Metcalfe, care a jucat rolul grădinarului atrăgător John Rowland în sezonul 1 al serialului, potrivit dailymail.co.uk.

„După primul sezon, nu știau exact încotro să ducă povestea personajului meu”, a povestit Jesse despre rolul care l-a transformat într-un sex-simbol la Hollywood, mai transmite sursa citată mai sus.

Nominalizările la Teen Choice Awards în 2005 și trofeul pentru „Star debut” i-au confirmat statutul.

Jesse Metcalfe și-a amintit că Marc Cherry, creatorul serialului, i-a spus: „Acesta nu e <<Desperate House Gardeners>> (Grădinari disperați), e <<Desperate Housewives>> (Neveste disperate), așa că nu vei mai fi un personaj principal”, potrivit dailymail.co.uk.

Cu toate acestea, actorul a văzut partea bună a lucrurilor, mai ales că, la acel moment, primise deja o ofertă pentru rolul principal din comedia „John Tucker Must Die”.

„M-am gândit: bine, nicio problemă. O să fiu vedetă de film”, a spus el, râzând. „Pur și simplu am încercat să mă bucur de moment, știi, pentru că acel serial m-a propulsat instant, aveam totul asupra mea și doar mă bucuram de tot”, a adăugat Jesse Metcalfe, potrivit sursei citate mai sus.

După ce a fost concediat, actorul a revenit ca invitat în sezoanele următoare.

Mai târziu, în anul 2021, Jesse Metcalfe a dezvăluit că statutul de sex-simbol l-a făcut să simtă presiunea de a-și menține fizicul impecabil.

„A fi un sex-simbol ține foarte mult de rolurile pe care le joci, iar rolurile mele m-au urcat pe un piedestal”, a declarat el pentru revista i-D a publicației Vice, potrivit Page Six, citat de o sursă.

„Dar aspectul meu fizic a fost, de asemenea, criticat și disecat de foarte mulți oameni din presă. Să fii fără tricou în fiecare episod din <<Neveste Disperate>> aducea multă presiune. Trebuie să fii în cea mai bună formă posibilă și apoi, între proiecte, toată lumea se așteaptă să rămâi în aceeași formă 24/7, 365 de zile pe an”, a continuat el.

„Nu e realist. De aceea paparazzii prind actorii între proiecte cu câteva kilograme în plus, pentru că și ei au nevoie de pauză, chiar și de la antrenamente”, a mai dezvăluit actorul.