Chefi la cuțite, 27 aprilie. Egalitate pentru 2 echipe după al șaptelea battle. Ce concurenți au fost trimiși la proba individuală

După al șaptelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite rezultatul a fost unul foarte strâns. Până în ultima clipă, chef Orlando a sperat că va câștiga, însă farfuria decisivă a adus egalitatea.

La al șaptelea battle din sezonul 17 de Chefi la cuțite concurenții au gătit două preparate prin care au amintit despre prietenia dintre poporul român și cel britanic. Dacă la main course au avut de prezentat un preparat românesc, desertul a trebuit să fie unul englezesc pentru că la jurizare au venit reprezentanții Ambasadei Marii Britanii.

Ce verdict a adus banda după al șaptelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite

Echipa lui chef Ștefan Popescu a primit 2 farfurii, iar echipa lui chef Alexandru Sautner a primit o farfurie. CHef Orlando și chef Richard au fost la egalitate și au primit o nouă misiune, aceea de a decide cine merge la duel și cine e salvat.

„Am fost dezamăgiți. Mai că îmi dădeau lacrimile”, a spus Sabina din echipa gri după verdictul surprinzător.

„Destul de dezamăgitor. Chiar mă așteptam să câștigăm”, a spus Irina din echipa bordo.

„Trebuie să pun jumate +1. Adică trebuie să trimit 2 oameni. Din prima, Vladimir e la proba individuală. O să spun mai simplu pe cine aleg să salvez din această probă individuală. O să o salvez pe Sabina pentru că Pita m-a surprins data trecută prin felul în care a gătit ea acea burtă”, a spus chef Orlando.

„Primul concurent care merge la duel din echipa bordo va trebui să-și ia o revanșă. O trimit la duel pe Andreea. Apoi o să o trimit pe Ioana pentru că am nevoie să văd și în cazul ei ce face. Al treilea concurent este Alex, cuțitul meu de aur. Și îi salvez pe Florinel, pe Bianca și pe Sam.

Așadar, la proba individuală au mers, pe lângă echipele verde și bej, Pita și Vladimir de la gri și Andreea, Irina și Alexandru de la bordo.

Sabina, Florinel, Bianca și Samuel au mers să sărbătorescă, lipsiți de grija eliminării.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

