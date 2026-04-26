Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal"

Dominique Alexandra, fiica legendarului Marius Lăcătuș, este stabilită la Istanbul și joacă în filme și seriale turcești, foarte apreciate și de publicul din România.

Publicat: Duminica, 26 Aprilie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 14:54
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „Nu e un job normal” | Captură Facebook/Antena 1

Dominique Alexandra Lăcătuș a ajuns în familia fostului internațional în anul 2000, când a fost adoptată. Deși a trăit în familie de fotbalist, pasiunea celebrului tată nu a ajuns și la ea. Tânăra a urmat cursurile Facultății de Arte din Madrid, iar cel mai cunoscut rol pe care l-a avut a fost cel din serialul „Adela”.

Cu ce se ocupă fiica lui Marius Lăcătuș

Marius Lăcătuș, în vârstă de 61 ani, este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști. În cea mai mare parte a carierei sale, a evoluat în echipa Steaua București, alături de care a câștigat titlul de campioană europeană inter-cluburi în 1986, potrivit Fanatik.

Fiica lui se numește Dominique Alexandra și a fost adoptată în anul 2000. În prezent, tânăra locuiește la Istanbul, după ce a copilărit și studiat în Spania. Are o meserie frumoasă, însă care nu se compară cu un loc de muncă clasic. Dominique este actriță și depinde de proiecte, dar și telefonul care o poate suna oricând.

„E complicat. Nu e un job normal. Acum ai proiect, după nu. Eu stau şi în România, stai să depinzi de un telefon. Câteodată îţi spune <<vii mâine>> şi te urci în avion şi pleci”, a spus fiica lui Marius Lăcătuș, pentru Orange Sport, citată de sursa menționată mai sus.

Dominique Alexandra a jucat și în serialul „Adela” de pe Antena 1, unde a interpretat-o pe Tania. A jucat rolul secretarei lui Paul Andronic, deținătorul unui imperiu media. Personajul său reprezenta o fată ambițioasă și sigură pe sine.

Cum a ajuns Dominique în familia lui Marius Lăcătuș

Dominique Alexandra a intrat în familia lui Marius Lăcătuș când avea cinci ani. A știut din primii ani de școală că este adoptată, iar fosta legendă a Stelei a recunoscut că nu are nimic împotriva dacă fata vrea să își cunoască părinții biologici.

„Dacă intrai acolo la leagănul de copii și îi vedeai, crede-mă că ți se rupea inima. Vezi o dată, de două ori un băiețel, apoi vezi o fetiță o dată, de două ori, trebuie să iei o decizie până la urmă. Ne-a permis să o ducem acasă, să stea o perioadă cu noi, să se acomodeze.

Pentru noi Alexandra este copilul nostru și atât. S-a ocupat Mariana să îi spună (n.r.- că e înfiată). Nu i-a spus foarte târziu, când a început școala. Nu a reacționat în niciun fel, pentru că noi întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea.

Dacă ea dorește vreodată să încercăm să își găsească mama biologică sau familia, am putea încerca, dacă ea își dorește lucrul ăsta. Nimeni nu o oprește. Nu și-a manifestat deocamdată dorința”, a povestit Marius Lăcătuș, în cadrul unui podcast, citat de Fanatik.

