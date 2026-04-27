Chefi la cuțite | Sezonul 17. Marina Luca s-a accidentat în bucătărie! Chef Sautner a chemat medicul

Episodul 24 al sezonului 17 Chefi la cuțite, din 27 aprilie 2026. Marina Luca se ocupa de desertul echipei verzi, când a avut parte de o accidentare dureroasă. „M-am ars foarte tare. Amestecam foarte rapid și mi-am atins degetul de caramelul la 200 de grade. În acel moment să strig medicul nu era primordial. Trebuia să duc până la capăt desertul”, a explicat Marina Luca momentul incidentului. „Dacă te arzi cu caramelul, e panică”, a spus chef Sautner care a chemat medicul.

Luni, 27.04.2026, 21:20