Cel mai generos miliardar din lume! El își împarte averea la săraci și bolnavii de cancer

Ralph Lauren este recunoscut pentru implicarea sa filantropică, direcționând o parte din averea sa, estimată la miliarde de dolari, către cauze nobile, inclusiv lupta împotriva cancerului.

Nu toți miliardarii aleg să doneze sume importante, însă designerul american Ralph Lauren, fondatorul brandului global cu același nume, este recunoscut pentru stilul elegant, dar și pentru generozitatea semnificativă. El se numără printre cei care își folosesc averea pentru a-i sprijini pe cei nevoiași și pe bolnavii de cancer.

Povestea de viață a designerului american Ralph Lauren

Ralph Lauren s-a născut cu numele Ralph Lifshitz, la New York City, pe 14 octombrie 1939, fiind al treilea dintre patru frați. Părinții săi, Frieda și Frank, erau imigranți evrei care fugiseră din Belarus și s-au stabilit în Bronx, cel mai sărac cartier din New York, potrivit unei surse.

La vârsta de 16 ani, Ralph și fratele său Jerry și-au schimbat numele de familie în Lauren, după ce au fost tachinați constant la școală. În schimb, un alt frate, Lenny, a păstrat numele de familie.

Încă din adolescență, Ralph a manifestat un simț diferit față de modă, găsind inspirație în cinematografie. A urmat cursurile Baruch College din Manhattan, unde a studiat afacerile timp de doi ani. După o scurtă perioadă în armată, Ralph Lauren a acceptat un loc de muncă în vânzări la Brooks Brothers, potrivit biography.com, citată de sursa menționată mai sus.

În anul 1967, în timp ce lucra pentru Beau Brummell, Lauren a început să își creeze propriile cravate bărbătești cu o croială mai largă, marcându-le sub numele de „Polo” și vânzându-le în magazine mari, inclusiv Bloomingdale's.

Ralph ​Lauren a reușit să își dezvolte afacerea cu un împrumut de 30.000 de dolari, extinzându-și creațiile la o linie completă de îmbrăcăminte bărbătească.

​În 1970, Lauren a primit premiul Coty pentru creațiile sale bărbătești. În urma acestei recunoașteri, a lansat o linie de costume pentru femei, croite într-un stil clasic masculin. Apoi, în 1972, Lauren a lansat o cămașă cu mânecă scurtă din bumbac în 24 de culori. Acest model, inscripționat cu faimosul logo al companiei, cel al unui jucător de polo, creat de profesionistul de tenis Rene Lacoste, a devenit semnătura mărcii, mai transmite sursa citată mai sus.

Ralph Lauren creează rochii de seară extrem de elegante. Jessica Alba a purtat una dintre ținutele sale la Gala Met din 2011. Pe lângă haine și accesorii, compania produce și obiecte pentru casă, linia Polo Ralph Lauren fiind cea mai cunoscută și apreciată.

Ralph Lauren s-a căsătorit cu Ricky Anne Low-Beer, profesor și recepționer cu jumătate de normă, în New York City, în 1964. Cuplul are trei copii: Andrew, David și Dylan. David Lauren este singurul dintre cei trei care și-a construit o carieră la Polo. În 2011, s-a căsătorit cu Lauren Bush, nepoata președintelui George W. Bush.

Andrew este producător de film, în timp ce fiica Dylan este proprietara magazinului de dulciuri Dylan's Candy Bar din New York.

Designerul a suferit o operație pe creier

Ralph Lauren a fost supus unei intervenții chirurgicale la mijlocul anilor 1980 pentru a i se extirpa o tumoare benignă de pe creier. De atunci, a finanțat o serie de inițiative legate de cercetarea cancerului, iar în 1989 a co-fondat Centrul Nina Hyde pentru Cercetarea Cancerului de Sân al Universității Georgetown.

În 2003, filantropul american, în asociere cu Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering și Spitalul General de Nord din Harlem, a deschis un centru de prevenire și tratament al cancerului în Harlem și de cercetare a cancerului la sân.

Lansată în anul 2000, campania Pink Pony reflectă angajamentul și istoria companiei de luptă împotriva cancerului la sân.

Pe lângă cauzele legate de sănătate, Ralph Lauren se implică activ și în susținerea alfabetizării copiilor, dar și în protejarea mediului, prin inițiative și colecții care sprijină educația și combat defrișările.

„Am fost foarte norocos în viață”, a declarat el într-un interviu pentru Le Monde, potrivit sursei citate mai sus. „Nu știu. Nu am planificat niciodată nimic. Am reușit să-mi construiesc o carieră fără bani, pornind de la un vis, vânzând cravate. Întotdeauna mi-a ieșit bine”, a adăugat el, după ce a fost întrebat ce se va întâmpla cu compania lui după ce nu va mai fi el, mai notează sursa citată mai sus.