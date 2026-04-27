Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina au dezvăluit sexul copilului. Modul inedit în care au anunțat dacă vor avea fată sau băiat

Dima și Sabrina sunt în culmea fericirii! Cei doi viitori părinți au făcut un gender reveal așa cum numai ei ar putea să o facă: pe terenul de fotbal. 

Publicat: Luni, 27 Aprilie 2026, 22:15 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 22:32
Pe terenul de fotbal s-au logodit și tot jucând fotbal au anunțat și sexul copilului. După ce și-au dat pase, cei doi au dat șut la poartă și s-au declanșat fumigene roz. Așadar, Dima și Sabrina, foști concurenți ai sezonului 7 Mireasa, așteaptă o fetiță.

Fată sau băiat? Dima și Sabrina au dezvăluit sexul copilului într-un mod în care numai ei ar fi putut să o facă. Ce așteaptă foștii concurenți ai sezonului 7 Mireasa

„Fetița noastră a adus atâtea emoții chiar înainte de a veni pe lume. Te așteptăm cu brațele deschise și cu multă iubire”, a scris Sabrina în dreptul imaginilor. După ce au aflat că vor avea o fetiță, Dima și Sabrina au trăit o explozie de bucurie.

Dima și Sabrina s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa

Sabrina și Dima s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa. Dima și Sabrina au format primul cuplu al sezonului și au mărturisit că din primele conversații și-au dat seama cât sunt de compatibili, mai ales că amândoi au legături cu Timișoara și că s-au născut la o distanță de 8 zile unul față de celălalt. Cu toate că au format un cuplu puternic, cei doi nu au ajuns până în finala sezonului 7 Mireasa.

Sabrina a părăsit competiția Mireasa în seara de 26 mai 2023, după ce a fost nominalizată de băieți pentru eliminare.

Dima a fost descalificat din competiția Mireasa, ca urmare a afirmațiilor cu caracter de amenințare pe care le-a făcut. Vestea eliminării a primit-o pe finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 mai 2023. „Am obosit tare. Pe bune că la caterincă mă bag la eliminare în fiecare săptămână. Fac manevre că știi că sunt nebun! Mai fac două injecții, mai mor. Mă mai duc pe la eliminări. Eu n-am cum să mă trezesc în aceeași casă 6 luni. Mă ia capul și o să pic. Mă urc la etaj și pic în gol în jacuzzi. Vorbesc la modul cel mai serios. Pic în gol în jacuzzi. N-am voie să mă urc, aia e! Am încălcat regulamentul! La eliminare!”, au fost afirmațiile care i-au adus eliminarea lui Dima.

Dima și Sabrina au fost primii care s-au căsătorit civil. Cele 5 cupluri finaliste au spus „Da” pe 10 iulie, însă Dima și Sabrina au dorit să meargă în fața ofițerului stării civile cât mai dvreme și s-au cununat pe 7 iulie 2023. Cei doi s-au căsătorit și religios în septembrie 2025, iar acum se pregătesc să devină părinți.

