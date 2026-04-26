Imagini din vila Anastasiei Soare din Beverly Hills. Cum arată locuința de peste 20 de milioane de dolari a „Reginei Sprâncenelor”

Cu un spirit creativ și plin de viață, Anastasia Soare, cunoscută drept „Regina sprâncenelor”, este, de asemenea, propriul ei designer de interior și manifestă un interes profund pentru acest domeniu.

Anastasia Soare este o femeie de afaceri, CEO și fondatoarea brandului „Anastasia Beverly Hills”. Antreprenoarea, care este extrem de fascinată de design, își etalează personalitatea și gustul rafinat în vila sa din Beverly Hills. Iată imagini!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum arată vila în care locuiește Anastasia Soare în Beverly Hills

Articolul continuă după reclamă

Din anul 2019, Beverly Park, complexul rezidențial plin de vedete, cu vile imense, este locuit de Anastasia Soare, antreprenoarea de origine română, care a emigrat în SUA și a fondat propriul salon în Beverly Hills, în anii 1990, potrivit Cancan.

Anastasia Soare a plătit puțin peste 19,5 milioane de dolari pentru reședința sa din Beverly Park, construită în 1993 și deținută mult timp de o femeie de afaceri din Taiwan. Conacul în stil pseudo-mediteranean are o suprafață locuibilă de 870 de metri pătrați, cu cinci dormitoare și un total de șase băi, toate situate pe un teren de 0,8 hectare, mai transmite sursa citată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anastasia Soare este propriul ei designer de interior și achiziționează obiecte de la licitații.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit româncei, culorile o mențin optimistă. Deși a optat pentru nuanțe cenușii, a ales să integreze și culori calde și să amestece țesăturile.

„Am vrut să am această senzație incredibilă de zen, dar apoi, când privești îndeaproape diferitele piese, ochiul tău este surprins”, spunea românca în trecut, potrivit Cancan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Camera de zi este exemplul concret. Încăperea emană o senzație confortabilă prin culorile sale neutre și senine, prin diferitele tipuri de texturi și, nu în ultimul rând, prin piesele moderne, inclusiv un scaun Papa Bear proiectat de Hans Wegner și o canapea proiectată de Vladimir Kagan. Pe măsuța de cafea se află mici sculpturi realizate de Jeff Koons și Kaws, potrivit sursei citate mai sus.

MAI MULTE IMAGINI AICI:

Anastasia Soare are un birou proiectat de Gio Ponti și o lampă proiectată de Luciano Figerio. De asemenea, rafturile proiectate de Paul Evans adăpostesc obiecte și lucrări ale Alexandrei Nechita și ale lui J.M.W. Turner.

Unele obiecte au fost introduse în casa Anastasiei Soare și apoi retapițate pentru a se potrivi perfect spațiului. În dormitorul principal, două scaune italiene au fost refăcute cu catifea, în timp ce o canapea Federico Munari a fost reînviată în verde mușchi.

„M-am gândit că am nevoie de puțină culoare în dormitor, iar verdele se potrivea cu verdele de afară”, a mărturisit Anastasia Soare, citată de Cancan.

Situată în inima casei, sala de mese este decorată cu un candelabru creat de Christopher Boots și cu o masă și scaune unice, proiectate de Paul Evans. Pe pereți sunt expuse o parte din cele 160 de plăci de marmură italiană. Piatra a fost cioplită intenționat, astfel încât să semene mai mult cu o piatră naturală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Totul este atât de natural încât am simțit că am nevoie de puțină energie. Zona barului este locul în care vrei să te distrezi puțin”, a mai spus Anastasia Soare, potrivit sursei citate mai sus.