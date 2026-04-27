Chefi la cuțite, 27 aprilie 2026. Marina Luca, accidentare în bucătărie: „Te-ai ars?”. Chef Sautner a chemat medicul

În al șaptelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, Marina Luca s-a ars cu caramelul. Cuțitul de aur al echipei verzi a avut nevoie de intervenția medicului. Chiar dacă durerea era mare, Marina tot își dorea să-și continue desertul.

Marina Luca se ocupa de desertul echipei verzi, când a avut parte de o accidentare dureroasă. „M-am ars foarte tare. Amestecam foarte rapid și mi-am atins degetul de caramelul la 200 de grade. În acel moment să strig medicul nu era primordial. Trebuia să duc până la capăt desertul”, a explicat Marina Luca momentul incidentului.

„Dacă te arzi cu caramelul, e panică”, a spus chef Sautner care a chemat medicul.

Cu toate că durerea era mare, Marina Luca nu își dorea să-și abandoneze desertul. Chef Sautner i-a cerut Marinei să stea puțin de-o parte și să accepte intervenția medicului, chiar dacă adrenalina o făcea să nu vrea să se îndepărteze de bancul de lucru. Ștefan a preluat sarcinile Marinei, iar aceasta i-a spus rapid ce trebuie să facă.

Chef Sautner a mărturisit că este impresionat de pasiunea, ambiția și determinarea de care dă dovadă cuțitul lui de aur în bucătărie.

„Marina este trup și suflet pentru echipă. Ea își dă sufletul pentru preparatele ei și eu cred că ea nu vrea să mă dezamăgească. Nu vrea să dea greș niciodată”, a spus chef Sautner.

Marina a primit ajutorul medicului și a putut reveni la prepararea desertului.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

