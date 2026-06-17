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„Furnicuțele”, invitat Cătălin Bordea. I-a iertat pe Livia și pe Spike. Ce spune la trei ani de la divorț

Cătălin Bordea a făcut declarații surprinzătoare despre Livia și Spike la trei ani de la divorț. Comediantul a explicat de ce nu a simțit nevoia să îi ierte și cum a reușit să treacă peste infidelitate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 18:58 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 18:57
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„Furnicuțele”, invitat Cătălin Bordea. I-a iertat comediantul pe Livia și pe Spike după episodul infidelității. Ce spune la trei ani de la divorț | Antena 1/AI
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Cătălin Bordea a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa: despărțirea de Livia și relația acesteia cu Spike. Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, actorul a mărturisit că nu a simțit nevoia să îi ierte pe cei doi, explicând că procesul său de vindecare a început în momentul în care a ales să se detașeze complet de trecut.

I-a iertat comediantul pe Livia și pe Spike după episodul infidelității

Cătălin Bordea a făcut mărturisiri sincere despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. În cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai, actorul și comediantul a vorbit fără rețineri despre divorțul de Livia și despre relația acesteia cu Spike, prietenul său de la acea vreme.

Discuția a pornit de la întrebarea dacă a reușit să îi ierte pe cei doi după episodul care i-a schimbat radical viața.

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„L-ai iertat pe Spike?”, l-a întrebat Denise Rifai.

Răspunsul lui Bordea a fost unul surprinzător.

„Doamne, dar nici nu mi-am pus problema să-l iert. Niciodată nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Niciodată. Atât de tare m-am detașat de ei, încât m-am concentrat pe mine. Nici măcar nu mi-am pus problema să-i iert, pentru că nu am ce să iert. Și nici nu și-au cerut scuze”, a declarat acesta.

Comediantul a explicat că nu a ales calea resentimentelor și că, în ciuda durerii trăite, a preferat să își canalizeze energia către propria vindecare.

Ce spune la trei ani de la divorț

„Eu îmi doresc să le fie bine. Am o concepție poate mai ciudată. Ca eu să te urăsc pe tine, trebuie să îți fie bine. Dacă ești la pământ, mi se face milă și nu mai pot să te urăsc”, a spus Bordea.

Întrebat dacă încă mai există ură față de cei care l-au dezamăgit, răspunsul său a fost categoric.

„Nu, nu. Este foarte departe de mine sentimentul ăsta. Cred că dacă i-aș fi urât, procesul meu de vindecare ar fi durat mult mai mult. Ura te ține blocat în acel moment și nu te lasă să mergi mai departe”, a explicat el.

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Actorul a vorbit și despre momentul în care a înțeles că o relație nu mai poate fi salvată atunci când apare infidelitatea.

„Când ai o viață secretă, nu mai suntem noi doi, suntem noi trei. În momentul acela se schimbă totul”, a mărturisit Bordea.

Acesta consideră că infidelitatea este una dintre cele mai clare dovezi că sentimentele dintr-o relație s-au schimbat.

„Denise, oamenii se agață de alți oameni. Dar cea mai mare dovadă că cineva nu mai vrea să fie cu tine este faptul că te înșală.”, a spus comediantul.

La trei ani de la divorț, Cătălin Bordea pare să fi găsit echilibrul pe care îl căuta. Deși recunoaște că experiența l-a marcat profund, actorul spune că a ales să privească înainte și să transforme suferința într-o lecție de viață. În loc să rămână ancorat în trecut, el s-a concentrat pe propria dezvoltare și pe lucrurile care îi aduc liniște și împlinire în prezent.

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