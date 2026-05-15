„Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitat a fost Marian Capet. A povestit ce serivicii oferă Casei Regale din România, dar și Principesei Margareta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 13:12
Invitat în emisiunea Furnicuțele, Marian Capet a adus în prim-plan momente din copilăria sa, dar și situații de la locul de muncă. Hairstylistul vedetelor a oferit și câteva detalii despre cel mai important proiect al său.

Ultima vedetă pe care a coafat-o a fost Ilona Brezoianu. A mărturisit că nu există persoană pentru care nu și-ar mai oferi serviciile.

Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta

Dacă ar exista o doamnă cu care nu ar fi pe aceeași lungime de undă, Marian Capet a punctat că nu ar putea să o coafeze. Denise Rifai a mărturisit că abia l-a cunoscut pe invitatul săi și că se numără printre opțiuni atunci când vine vorba de aranjarea părului său.

În ceea ce privește prețul pe care îl cere, Marian Capet a dezvăluit că nu este „scump”, ci încearcă să fie accesibil tuturor. A dezvăluit că împreună cu colegul său, Liviu, este furnizorul Casei Regale a României în ceea ce privește coafatul.

„Furnizorul pentru Casa Regală înseamnă că furnizăm servicii de coafor pentru Casa Regală.”, a spus Marian Capet. De asemenea, a ținut să precizeze că Principesa Margareta este beneficiara serviciilor pe care le prestează.

„Noi nu suntem frizeri. Există serviciu de coafor. În momentul în care ești Principesa Margareta, trebuie să te aranjezi în fiecare zi.”, a mai spus el. Nu a evitat subiectul atunci când a venit momentul să spună ce studii are, deși este unul dintre cei mai îndrăgiți hairstyliști din România.

Ce studii are, de fapt, Marian Capet

Când a fost întrebat ce studii are, a recunoscut că este absolvent al Facultății de Geografie, istorie și filozofie, secția de geografie. Puțină lume știa asta, mai ales că în mediul online nu vorbește atât de mult despre asta.

„Mi-a plăcut această meserie, dar la un moment dat m-am pierdut pe parcurs. Nu mă văd făcând altceva, este pasiune totală.”, a transmis el. Marian Capet a menționat că a făcut cursuri în Italia, dar și la Londra. În prezent susține că are mai multă încredere în el, după toate lucrurile negative care i s-au întâmplat.

Printre cele mai vechi și dragi prietene ale sale se numără și Doinița Oancea. Se cunosc de 16 ani și de-a lungul timpului și-au spus toate lucrurile care-i enervează și care le plac în același timp.

„Mă enervează când se vaită. Câteodată e prea sensibil, i se schimbă tonul vocii, nu-ți mai răspunde la telefon dacă s-a enervat foarte tare.”, a povestit Doinița Oancea despre Marian Capet.

